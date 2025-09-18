Speyer – Ehrenamtsstiftung organisiert Fördermittelwerkstatt



Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE)

bietet Hilfestellung für Vereine und Gruppen an. Zum Auftakt

einer neuen Reihe kommt die „Fördermittelwerkstatt“ nach

Speyer. Darauf macht der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete

für den Wahlkreis Neustadt-Speyer Johannes Steiniger (CDU) aufmerksam:

„Fördermittelberatung und praxisnahe Workshops – an einem Tag

bekommen Ehrenamtliche die wichtigen Informationen und

konkrete Hilfestellungen zu ihren konkreten Projekten. Das ist ein

einmaliges Angebot der Stiftung, die wir als Deutscher Bundestag

ins Leben gerufen haben. Ich freue mich, dass bei uns in der Pfalz

der Startpunkt für nur 30 Standorte in ganz Deutschland ist.“

Neben einer Einführung in die Grundlagen des Fundraisings

können sie sich in Workshops mit Themen wie Antragsstellung

und Mittelverwaltung vertraut machen. Expertinnen und

Experten stehen den Engagierten beratend zur Seite und

vermitteln konkrete Strategien für eine erfolgreiche Mittelakquise.

„Oft fehlt der eine oder andere Euro, um die vielfältigen Ideen der

Ehrenamtlichen umzusetzen. Mit unseren Fördermittelwerkstätten

haben wir ein Vor-Ort-Angebot in vielen Regionen Deutschlands

geschaffen, mit dem das nötige Handwerkszeug erlernt, Kontakte

geknüpft und viele gute Ideen zur Fördermittelgewinnung

ausgetauscht werden können“, so Jan Holze, Vorstand der

Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.

Mehr Informationen und Bewerbung

https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-

ehrenamt.de/aktuelles/foerdermittelwerkstatt-2025/

Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt

Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) hat

im Juli 2020 ihre Arbeit in Neustrelitz aufgenommen. Mit der

Stiftung gibt es erstmals eine bundesweite Anlaufstelle zur

Förderung ehrenamtlichen Engagements. Sie berät, qualifiziert,

fördert und vernetzt Engagierte und Ehrenamtliche und

unterstützt insbesondere ländliche und strukturschwache Räume.

Quelle: Johannes Steiniger, MdB