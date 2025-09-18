Speyer – Ehrenamtsstiftung organisiert Fördermittelwerkstatt

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE)
bietet Hilfestellung für Vereine und Gruppen an. Zum Auftakt
einer neuen Reihe kommt die „Fördermittelwerkstatt“ nach
Speyer. Darauf macht der direkt gewählte Bundestagsabgeordnete
für den Wahlkreis Neustadt-Speyer Johannes Steiniger (CDU) aufmerksam:
„Fördermittelberatung und praxisnahe Workshops – an einem Tag
bekommen Ehrenamtliche die wichtigen Informationen und
konkrete Hilfestellungen zu ihren konkreten Projekten. Das ist ein
einmaliges Angebot der Stiftung, die wir als Deutscher Bundestag
ins Leben gerufen haben. Ich freue mich, dass bei uns in der Pfalz
der Startpunkt für nur 30 Standorte in ganz Deutschland ist.“
Neben einer Einführung in die Grundlagen des Fundraisings
können sie sich in Workshops mit Themen wie Antragsstellung
und Mittelverwaltung vertraut machen. Expertinnen und
Experten stehen den Engagierten beratend zur Seite und
vermitteln konkrete Strategien für eine erfolgreiche Mittelakquise.
„Oft fehlt der eine oder andere Euro, um die vielfältigen Ideen der
Ehrenamtlichen umzusetzen. Mit unseren Fördermittelwerkstätten
haben wir ein Vor-Ort-Angebot in vielen Regionen Deutschlands
geschaffen, mit dem das nötige Handwerkszeug erlernt, Kontakte
geknüpft und viele gute Ideen zur Fördermittelgewinnung
ausgetauscht werden können“, so Jan Holze, Vorstand der
Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt.
Mehr Informationen und Bewerbung
https://www.deutsche-stiftung-engagement-und-
ehrenamt.de/aktuelles/foerdermittelwerkstatt-2025/
Deutsche Stiftung Engagement und Ehrenamt
Die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt (DSEE) hat
im Juli 2020 ihre Arbeit in Neustrelitz aufgenommen. Mit der
Stiftung gibt es erstmals eine bundesweite Anlaufstelle zur
Förderung ehrenamtlichen Engagements. Sie berät, qualifiziert,
fördert und vernetzt Engagierte und Ehrenamtliche und
unterstützt insbesondere ländliche und strukturschwache Räume.
Quelle: Johannes Steiniger, MdB