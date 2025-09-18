Sinsheim – Freibad Sinsheim Hunderttausendste Besucherin der Saison empfangen



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 17. September konnte Oberbürgermeister Siesing die hunderttausendste

Freibadbesucherin der Saison empfangen.

Constanze Uez staunte nicht schlecht, als sie an der

Kasse mit einem großen Blumenstrauß empfangen wurde. Sie kann sich außerdem über eine

Dauerkarte für die kommende Saison freuen. „Eigentlich schon immer“ sei sie Dauergast im

Sinsheimer Freibad und auch Inhaberin einer Saisonkarte, berichtete die Hoffenheimerin.

Ausgenommen der Corona-Jahre besuchen im Schnitt jährlich 114.000 Menschen das Freibad

Sinsheim. Das eher unbeständige Wetter der vergangenen Wochen sorgte dieses Jahr dafür, dass

die Marke von 100.000 Besuchern vier Wochen später erreicht wurde als im Durchschnitt der

Vorjahre.

Die Stadt zieht ein positives vorläufiges Fazit einer „schönen und harmonischen Freibadsaison 2025

mit einem ausgewogenem Gästemix aus Familien, Jugendgruppen, Schulen, Sport- und

Gesundheitsschwimmern“. Insgesamt wurden in diesem Jahr 12 Schwimmkurse für Kinder

unterschiedlichen Alters angeboten. Von Juni bis August wurde an zwei Vormittagen pro Woche

Wassergymnastik angeboten. Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten, bedarf keiner Anmeldung

und wurde sehr gerne angenommen. Daneben gab es erneut eine erfolgreiche Kooperation mit der

Volkshochschule, welche Kurse im Freibad anbot. Erstmalig stieg am 30. Juli eine große „School’s

out“-Party im Freibad mit dem Zephyrus-Discoteam.

Neu in diesem Jahr ist für Freibad-Besucher die Rabattierung von Parktickets für das Parkhaus Dr.-

Sieber-Halle. Bei Vorlage des Parktickets erhalten Gäste eine Rabattierung von einem Euro auf die

Parkgebühren.

Das Freibadteam freut sich auf hoffentlich noch viele weitere sonnige und schöne Freibadtage bis

zum Saisonende am 30. September.

Quelle: Stadt Sinsheim