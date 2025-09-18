Sinsheim – Freibad Sinsheim Hunderttausendste Besucherin der Saison empfangen

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwoch, 17. September konnte Oberbürgermeister Siesing die hunderttausendste
Freibadbesucherin der Saison empfangen.
Constanze Uez staunte nicht schlecht, als sie an der
Kasse mit einem großen Blumenstrauß empfangen wurde. Sie kann sich außerdem über eine
Dauerkarte für die kommende Saison freuen. „Eigentlich schon immer“ sei sie Dauergast im
Sinsheimer Freibad und auch Inhaberin einer Saisonkarte, berichtete die Hoffenheimerin.
Ausgenommen der Corona-Jahre besuchen im Schnitt jährlich 114.000 Menschen das Freibad
Sinsheim. Das eher unbeständige Wetter der vergangenen Wochen sorgte dieses Jahr dafür, dass
die Marke von 100.000 Besuchern vier Wochen später erreicht wurde als im Durchschnitt der
Vorjahre.
Die Stadt zieht ein positives vorläufiges Fazit einer „schönen und harmonischen Freibadsaison 2025
mit einem ausgewogenem Gästemix aus Familien, Jugendgruppen, Schulen, Sport- und
Gesundheitsschwimmern“. Insgesamt wurden in diesem Jahr 12 Schwimmkurse für Kinder
unterschiedlichen Alters angeboten. Von Juni bis August wurde an zwei Vormittagen pro Woche
Wassergymnastik angeboten. Das Angebot ist im Eintrittspreis enthalten, bedarf keiner Anmeldung
und wurde sehr gerne angenommen. Daneben gab es erneut eine erfolgreiche Kooperation mit der
Volkshochschule, welche Kurse im Freibad anbot. Erstmalig stieg am 30. Juli eine große „School’s
out“-Party im Freibad mit dem Zephyrus-Discoteam.
Neu in diesem Jahr ist für Freibad-Besucher die Rabattierung von Parktickets für das Parkhaus Dr.-
Sieber-Halle. Bei Vorlage des Parktickets erhalten Gäste eine Rabattierung von einem Euro auf die
Parkgebühren.
Das Freibadteam freut sich auf hoffentlich noch viele weitere sonnige und schöne Freibadtage bis
zum Saisonende am 30. September.
Quelle: Stadt Sinsheim