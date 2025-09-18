  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

18.09.2025, 11:26 Uhr

Schifferstadt – Verkehrskontrollen

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Mittwochmittag im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei einer Kontrolle eines Autos im Lettenhorst konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Hier wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen. Neben diesem Verstoß konnten zudem mehrere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden. Insgesamt zeigte sich die Polizei zufrieden mit dem Ergebnis der Kontrollen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Danke fürs Gärtnern! – Stadt würdigt grüne Daumen

    • Mannheim – Danke fürs Gärtnern! – Stadt würdigt grüne Daumen
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Es war ein Abend für Menschen, die Mannheim grüner machen: Gestern begrüßte Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Dr. Konrad Braun, Vorstandsmitglied der VR Bank Rhein-Neckar, in der Baumhain-Halle des Luisenparks ca. 800 Gäste zur Preisverleihung des Blumenschmuck-Wettbewerbs und des Kleingarten-Wettbewerbs. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Kleingartenvereine sind unverzichtbar Am Kleingarten-Wettbewerb der Stadt ... Mehr lesen»

      • Speyer – Die Moorleiche, die Eiszeit-Geige und die Transzendenz – Soloviolinist Ingolf Turban konzertiert am 27. September mit dem Mozartchor im Speyerer Dom

    • Speyer – Die Moorleiche, die Eiszeit-Geige und die Transzendenz – Soloviolinist Ingolf Turban konzertiert am 27. September mit dem Mozartchor im Speyerer Dom
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Martin Schleske ist einer der besten und gefragtesten Geigenbauer der Welt. Jährlich verlassen über 30 Instrumente seine Werkstatt in Landsberg am Lech. Aber eine Geige wie diese hat er zuvor noch nie geschaffen. Sie ist weltweit einzigartig. Ihr Boden ist aus dem Stamm eines Kauri-Baumes gefertigt worden, der vor 30 bis 50 tausend ... Mehr lesen»

      • Speyer – Von Sturmwind und Friedenssehnsucht – UNESCO-Welterbe „SchUM“ konzertant mit drei Chören in drei Städten

    • Speyer – Von Sturmwind und Friedenssehnsucht – UNESCO-Welterbe „SchUM“ konzertant mit drei Chören in drei Städten
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer gemeinsamen Probe dreier Chöre aus den SchUM-Städten Speyer, Worms und Mainz hat am letzten August-Wochenende die heiße Phase der Vorbereitung eines außergewöhnlichen Konzertprojektes begonnen. Ein an- und abschwellendes Fauchen, Rauschen und Pfeifen zieht durch den Saal des Gemeindezentrums St. Peter in Worms-Herrnsheim. Das ist der Sturm, den der Prophet Elias bei ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Handwerk hautnah erleben – Bildungsakademie öffnet Türen am 20. September in Mannheim

    • Mannheim – Handwerk hautnah erleben – Bildungsakademie öffnet Türen am 20. September in Mannheim
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Tag des Handwerks lädt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zu Mitmach-Stationen, Austausch und Wettbewerben ein Wer das Handwerk in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen möchte, sollte sich den kommenden Samstag, 20. September 2025, vormerken: An diesem Tag öffnet die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald von 10 bis 16 Uhr ihre Werkstätten und Ausbildungsräume. Unter ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Banner-Aktion gegen „Wilde Ablagerungen“

    • Mannheim – Banner-Aktion gegen „Wilde Ablagerungen“
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer Banner-Aktion im öffentlichen Raum will die Stadt auf die Problematik von „Wilden Ablagerungen“ aufmerksam machen und erklären, wie Sperrmüll korrekt entsorgt wird. Wilde Müllkippen sind ein anhaltendes Problem in Mannheim. Trotz intensiver Bemühungen und verschiedener Gegensteuerungs-Maßnahmen hat sich die Anzahl der „Wilden Ablagerungen“, wie wilde Müllkippen im Fachjargon genannt werden, im ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Die Räuber sind los

    • Hockenheim – Die Räuber sind los
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Draußen die Natur erkunden, den Wald kennenlernen und gemeinsam Holzbauprojekte angehen oder drinnen bei Hör- und Fühlrätseln mitmachen, zusammen basteln oder Räubergeschichten hören – die Kinder der Pumpwerk-Ferienwochen hatten auch in diesem Jahr wieder viel Auswahl bei ihren Aktivitäten. Dieses Jahr standen die Ferienwochen ganz unter dem Motto „Ronja Räubertochter und Robin Hood“ ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche

    • Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt vom 22. bis 26. September in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Alphornstraße (Neckarschule) – Casterfeldstraße – Dammstraße – Ernst-Barlach-Allee (Johann-Peter-Hebel-Schule) – Krefelder Straße – Ludwigshafener Straße – Luisenstraße (Schillerschule) – Neckarauer Straße – Neckarauer Waldweg Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.»

      • Weinheim – Tag der offenen Tür in Oberflockenbach mit buntem Programm und DKMS-Aktion

    • Weinheim – Tag der offenen Tür in Oberflockenbach mit buntem Programm und DKMS-Aktion
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein volles Feuerwehrhaus, beste Stimmung und Feuerwehrtechnik sorgten für Begeisterung beim Tag der offenen Tür der Feuerwehrabteilung Oberflockenbach. Mit einem abwechslungsreichen Programm, Mitmachaktionen und einer erfolgreichen DKMS-Registrierungsaktion präsentierten sich die Brandschützer.Die Weinheimer Feuerwehrabteilung Oberflockenbach hat am Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu ihrem Tag der offenen Tür begrüßen dürfen. Bereits am Vormittag zeigte ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Vollversammlung wählt IHK-Spitze neu – Präsident Schnabel im Amt bestätigt

    • Mannheim – Vollversammlung wählt IHK-Spitze neu – Präsident Schnabel im Amt bestätigt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die neu gewählte Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hat am 17. September 2025 zum ersten Mal getagt. Ihr gehören 83 Unternehmensvertreter an, von denen 23 erstmals in die Vollversammlung gewählt wurden. In der konstituierenden Sitzung wurden wichtige Gremien besetzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Als IHK-Präsident wurde Manfred Schnabel (Geschäftsführender Gesellschafter ... Mehr lesen»

      • Mainz – Gordon Schnieder kritisiert Rauswurf der Journalistin Julia Ruhs

    • Mainz – Gordon Schnieder kritisiert Rauswurf der Journalistin Julia Ruhs
      Mainz / Ludwigshafen – Der NDR hat bekannt gegeben, dass Julia Ruhs das Format „Klar“ nicht weiter moderieren darf. Dieser Schritt richtet sich gegen eine der wenigen konservativen Stimmen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zeigt einmal mehr den Reformbedarf des ÖRR auf. Dazu äußert sich der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, wie ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com