  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

18.09.2025, 13:36 Uhr

Neulußheim – Unbekannte zerkratzen geparktes Auto – Zeugenaufruf

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt zwischen Montagabend und Mittwochnachmittag wurde ein in der Friedrichstraße geparktes Auto von Unbekannten beschädigt. Die Besitzerin hatte den VW am Montagabend gegen 20:00 Uhr in der Friedrichstraße geparkt. Bei der Rückkehr zu dem Fahrzeug fiel auf, dass das Fahrzeug an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Der durch die mutwillige Beschädigung entstandene Sachschaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges beobachten konnten und sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06205 2860-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Hockenheim – Moderne Bibliothek: Ort der Begegnung, des Lesens – und des Lebens

    • Hockenheim – Moderne Bibliothek: Ort der Begegnung, des Lesens – und des Lebens
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie ist in vielen Köpfen fest verankert: Die Vorstellung von der spießigen Bibliothek, in der man grimmig angeschaut wird, wenn man nur einmal zu laut atmet. Doch mit modernen Bibliotheken hat dieses Bild eigentlich nichts mehr zu tun. „Bei uns muss man sich nicht im Flüsterton unterhalten“, sagt Nina Auer, sie leitet die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Essen auf Rädern – die Qual der Wahl

    • Ludwigshafen – Essen auf Rädern – die Qual der Wahl
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Web-Seminar der Verbraucherzentrale informiert und gibt konkrete Tipps • Ein warmes Mittagessen ist auch im hohen Alter wichtig. • „Essen auf Rädern“ kann eine gute Alternative sein, wenn nicht mehr selbst gekocht werden kann. • Eine Ernährungsexpertin erklärt, worauf es bei der Auswahl des passenden Essenslieferanten ankommt. Wenn im Alter ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Stolperfalle: Laub Gemeinsam für einen sicheren Herbst

    • Schifferstadt – Stolperfalle: Laub Gemeinsam für einen sicheren Herbst
      Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Rot, orange, golden – was am Baum noch schön aussieht, wird auf dem Boden schnell zur unansehnlich-braunen und auch rutschigen Masse. Deshalb verpflichtet die sogenannte Straßenreinigungssatzung alle Bürgerinnen und Bürger dazu, auch Laub zu entfernen, das im öffentlichen Raum liegt. Die Stadtgärtnerei kümmert sich um Neupflanzungen und Pflege von Bäumen und Grünanlagen – ... Mehr lesen»

      • Nußloch – Fahrbahn durch Öl verschmutzt

    • Nußloch – Fahrbahn durch Öl verschmutzt
      Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr bemerkte ein Verkehrsteilnehmer auf der Sinsheimer Straße zwischen Nußloch und Maisbach eine größere Ölspur auf der Fahrbahn und alarmierte die Polizei. Eine Gefahr für den fließenden Verkehr bestand nicht, weshalb die hinzugezogene Feuerwehr den verunreinigten Fahrbahnbereich absicherte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Quelle: Polizeipräsidium Mannheim»

      • Speyer – Stadtverwaltung Speyer erinnert an Auskunftspflicht zur Wohnraumnutzung gemäß Zweckentfremdungssatzung

    • Speyer – Stadtverwaltung Speyer erinnert an Auskunftspflicht zur Wohnraumnutzung gemäß Zweckentfremdungssatzung
      Speyer / Metropolregion RheinNeckar. Die Stadt Speyer erinnert alle Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohnraum erneut an ihre gesetzliche Verpflichtung, Auskunft über die Nutzung ihrer Immobilien zu erteilen. Hintergrund ist die am 22. Juli 2022 in Kraft getretene Satzung über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum (Zweckentfremdungssatzung – ZES), die darauf abzielt, dem angespannten Wohnungsmarkt in ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – OB-Wahl – Wahlbriefe bis Sonntag 18 Uhr abgeben

    • Ludwigshafen – OB-Wahl – Wahlbriefe bis Sonntag 18 Uhr abgeben
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Wer sich kurzfristig entscheidet, an der OB-Wahl per Briefwahl teilzunehmen, kann seinen Antrag noch bis Freitag, 19. September 2025, 18 Uhr im Briefwahlbüro im Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße 39a, stellen. Später eingehende Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. Wähler*innen, die nachweislich plötzlich erkrankt sind, können einen Antrag auf Briefwahl auch noch am Wahlsonntag, 21. September ... Mehr lesen»

      • Mannheim – ERSTMELDUNG: Gemeldeter Brand in Unigebäude

    • Mannheim – ERSTMELDUNG: Gemeldeter Brand in Unigebäude
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Donnerstag gegen 12 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem möglichen Brandausbruch in der Universitätsbibliothek im Quadrat A 3 alarmiert. Es befinden sich eine Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, weshalb die Bismarckstraße in Richtung LU nur auf einer Fahrspur befahrbar ist.. Die Feuerwehr sondiert derzeit noch die Lage im ... Mehr lesen»

      • Schifferstadt – Verkehrskontrollen

    • Schifferstadt – Verkehrskontrollen
      Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Mittwochmittag im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei einer Kontrolle eines Autos im Lettenhorst konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Hier wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen. Neben diesem Verstoß konnten zudem mehrere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden. Insgesamt zeigte sich die ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Danke fürs Gärtnern! – Stadt würdigt grüne Daumen

    • Mannheim – Danke fürs Gärtnern! – Stadt würdigt grüne Daumen
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Es war ein Abend für Menschen, die Mannheim grüner machen: Gestern begrüßte Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Dr. Konrad Braun, Vorstandsmitglied der VR Bank Rhein-Neckar, in der Baumhain-Halle des Luisenparks ca. 800 Gäste zur Preisverleihung des Blumenschmuck-Wettbewerbs und des Kleingarten-Wettbewerbs. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Kleingartenvereine sind unverzichtbar Am Kleingarten-Wettbewerb der Stadt ... Mehr lesen»

      • Speyer – Die Moorleiche, die Eiszeit-Geige und die Transzendenz – Soloviolinist Ingolf Turban konzertiert am 27. September mit dem Mozartchor im Speyerer Dom

    • Speyer – Die Moorleiche, die Eiszeit-Geige und die Transzendenz – Soloviolinist Ingolf Turban konzertiert am 27. September mit dem Mozartchor im Speyerer Dom
      Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Martin Schleske ist einer der besten und gefragtesten Geigenbauer der Welt. Jährlich verlassen über 30 Instrumente seine Werkstatt in Landsberg am Lech. Aber eine Geige wie diese hat er zuvor noch nie geschaffen. Sie ist weltweit einzigartig. Ihr Boden ist aus dem Stamm eines Kauri-Baumes gefertigt worden, der vor 30 bis 50 tausend ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com