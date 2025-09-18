  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

18.09.2025, 8:33 Uhr

Mannheim – Vollversammlung wählt IHK-Spitze neu – Präsident Schnabel im Amt bestätigt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die neu gewählte Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hat am 17. September 2025 zum ersten Mal getagt. Ihr gehören 83 Unternehmensvertreter an, von denen 23 erstmals in die Vollversammlung gewählt wurden. In der konstituierenden Sitzung wurden wichtige Gremien besetzt.

Als IHK-Präsident wurde Manfred Schnabel (Geschäftsführender Gesellschafter der expert ESCH GmbH) wiedergewählt.
Als Erster Vizepräsident wurde Jürgen Lindenberg (Besonders bestellter Bevollmächtigter der Lindy-Elektronik GmbH) im Amt bestätigt.

Ebenfalls wiedergewählt wurden die Vizepräsidenten:

· Jürgen K. Bichelmeier (Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der Rack & Schuck GmbH & Co. KG)

· Karl Breer (Geschäftsführer der Breer Gebäudedienste Heidelberg GmbH)

· Fabian Engelhorn (Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der Engelhorn GmbH & Co. KGaA)

· Nicole Huber (Inhaberin IWH Consult)

· Achim Ihrig (Geschäftsführer der ARIVA Hotel GmbH)

· Steffen Philipp (Geschäftsführer der HIMA Paul Hildebrandt GmbH)

Neu in das Präsidium wurden gewählt:

· Volker Auth (Geschäftsführer der Faber Industrietechnik GmbH)

· Thomas Kowalski (Vorstand der Sparkasse Rhein Neckar Nord)

Die Amtsdauer beträgt fünf Jahre.

Manfred Schnabel betonte in seiner Kandidatenrede, dass die IHK Rhein-Neckar erfolgreiche Arbeit geleistet habe. „Grundlage hierfür ist ein starkes Ehrenamt, aber auch ein starkes Hauptamt. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit bringen wir gemeinsam sehr gute Ergebnisse zustande.“ Diesen Weg wolle er auch in den kommenden fünf Jahren als Präsident steuern und begleiten. In diesem Zusammenhang forderte er insbesondere die erstmals in die Vollversammlung gewählten und teils sehr jungen Mitglieder auf, sich aktiv in die IHK-Arbeit einzubringen. „Wir brauchen eine gute Mischung aus erfahrenen und neuen Vollversammlungsmitgliedern, Jung und Alt, Mann und Frau, Vertretern aller Unternehmensgrößen und -branchen“, so der IHK-Präsident.

Die wirtschaftspolitischen Herausforderungen seien weiterhin groß. „Die schlechten Rahmenbedingungen und strukturellen Probleme des Standorts Deutschland haben uns drei Jahre wirtschaftlicher Stagnation beschert. Wir werden uns daher weiterhin auf allen politischen Ebenen – in den Kommunen, im Land, im Bund und in Brüssel – dafür einsetzen, unsere verlorengegangene Wettbewerbsfähigkeit zurückzugewinnen“, unterstrich der IHK-Präsident.
Quelle IHK Rhein-Neckar.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com