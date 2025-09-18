Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Die Suche nach dem seit dem 04.08.2025 vermissten 57-jährigen Mann ist beendet
Der 57-Jährige wurde tot im Waldgebiet in Mannheim-Rheinau aufgefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben.
Hinweis:
Wir haben uns entschieden, einen Artikel zu veröffentlichen, der einen Suizid thematisiert. MRN-News geht behutsam mit dem Thema um, da es Hinweise darauf gibt, dass bestimmte Formen der Berichterstattung zu Nachahmungsreaktionen führen können. Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unterstützung bekommen Sie außerdem bei kostenlosen Hotlines wie 0800-1110111 (evangelisch), 0800 1110222 (katholisch) oder 0800 3344533.
Mannheim – Vermisste Person konnte nur tot aufgefunden werden
