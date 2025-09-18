Mannheim – Papier – weniger ist mehr! – Ausstellung zur Fairen Woche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Deutschland ist eines der Länder mit dem höchsten Papierverbrauch pro Kopf.
Passend zur Fairen Woche zeigt die Stadtbibliothek Mannheim die Wanderausstellung „Papier – weniger ist mehr!“ der Initiative ROBIN WOOD. Diese kann im Zeitraum vom 23. September bis 4. Oktober in der Zentralbibliothek im Stadthaus N1 zu den üblichen Öffnungszeiten besucht werden. Die Ausstellung macht deutlich, welche Folgen der hohe Papierverbrauch in Industrieländern für die Menschen, die Rohstoffe und die Wälder in den jeweiligen Herkunftsländern hat. Sie veranschaulicht zudem Zusammenhänge zwischen dem Verhalten der*s Einzelnen und den globalen Auswirkungen und gibt Anstöße für nachhaltiges Handeln. Die Veranstaltung findet im Rahmen von „Faire Woche Mannheim“ statt. Alle Veranstaltungen der Stadtbibliothek zur Fairen Woche Mannheim sind im Programm der Stadtbibliothek zu finden.
Quelle: Stadt Mannheim