Mannheim – Impressionismus für Kinder Angebote für Familien zur Sonderausstellung „AUFGETAUCHT!“



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit der neuen Sonderausstellung „AUFGETAUCHT!“ entführen die Reiss-Engelhorn-Museen in die Welt des Impressionismus. Die Besucherinnen und Besucher entdecken Werke des aus Mannheim stammenden Malers Philipp Klein und von bedeutenden Künstlerinnen und Künstlern aus seinem Umfeld. Zur Schau gibt es ein abwechslungsreiches Begleitprogramm. Auch Kinder und Familien tauchen bei speziellen Angeboten in dieses spannende Kapitel der Kunst ein.

Am Sonntag, den 28. September widmet sich die Reihe „Familie kreativ“ dem Impressionismus, der vor mehr als 150 Jahren die Kunst revolutionierte. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern von 4 bis 7 Jahren. Diese gehen zwischen 10:30 und 12 Uhr in der Ausstellung „AUFGETAUCHT!“ auf Entdeckungstour.



Die gezeigten Gemälde bestechen durch das Spiel von Licht und Farbe. Durch schnelle, lockere Pinselstriche wird der flüchtige Augenblick festgehalten. Zu bewundern gibt es Landschaftsaufnahmen, Porträts und Stillleben. Es warten Momentaufnahmen vom Strand, einem Bad im See, Gärten oder einem Sonnenaufgang. Nach dem Ausstellungsrundgang werden die Teilnehmenden selbst kreativ und schaffen ihre eigenen Kunstwerke. Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro.

Am Sonntag, den 5. Oktober gibt es 60-minütige „Zwergenführungen“ in der Schau. Diese richten sich an Kinder zwischen 4 und 7 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen. Zwei Starttermine stehen zur Wahl: 14 Uhr und 15:15 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 4 Euro.

Treffpunkt für alle Angebote ist an der Kasse der rem-Stiftungsmuseen in C4,12. Tickets gibt es im Online-Shop des Museums unter https://shop.rem-mannheim.de.

www.rem-mannheim.de

Quelle: Reiss-Engelhorn-Museen (rem)