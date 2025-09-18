Mannheim – „Gemeinsam stark – damit niemand allein bleibt“.



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Gemeinsam stark“- so heißt das neue Kursprogramm der Abendakademie: Über

1500 Kurse und Veranstaltungen von September 2025 bis März 2026 auf über 100

Seiten – von politischer Bildung über Karriere und Beruf, Gesundheit und Fitness,

Lebensart, Kultur, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachen, Grundbildung,

Schulen, Lernförderung und der neu erworbenen Jugendkunstschule – das sind die

vielseitigen Angebote der Mannheimer Volkshochschule. Gleichzeitig ist das

Magazin aber viel mehr als nur ein reines Programmheft. Die Abendakademie setzt

damit auch zukunftsrelevante Themen und Schwerpunkte.

Gemeinsamkeit als Themenschwerpunkt durch alle Programmbereiche

Mit dem neuen Semester stellt die Mannheimer Volkshochschule das Thema

Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt. Der Clownfisch auf dem Cover weist auf

daraufhin; Nemo ist in Gefahr und wird gerettet durch eine bunt

zusammengewürfelte Gemeinschaft, in der jeder seine Defizite hat. Aber die

Gemeinschaft wird immer größer und stärker und verfolgt unbeirrt das gemeinsame

Ziel, Nemo zu befreien.

Volkshochschulen sind Orte der Gemeinschaft, in der Vielfalt als große Stärke

verstanden wird. Bildung ist dafür ein Schlüssel: Mit jedem Wissen, das wir teilen,

öffnen sich neue Türen, neue Wege, neue Möglichkeiten. Dafür steht die

Volkshochschule. Für die Stärkung von Integration und Inklusion. Für Solidarität,

Dialog und Bildungsprojekte. Für eine Gemeinschaft, in der alle Menschen

willkommen sind.

Das Motto „Gemeinsam stark“ zieht sich durch alle Programmbereiche. Egal ob

gemeinsam tanzen, kochen, singen, malen, töpfern, Sprachen lernen oder Chat

GPT kennenlernen – bei der Abendakademie gibt es viele Angebote, an denen

Menschen zwanglos und niedrigschwellig teilnehmen können. Etwa Flohmärkte,

Spielenachmittage und einen besonderen Adventstag für alle.

Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt

Als ein Ort der politischen Bildung veranstaltet die Volkshochschule gemeinsam mit

vielen Kooperationspartnern und der Stadt Mannheim die Meile der Demokratie am

10. Oktober. Damit setzt die Abendakademie das vom Volkshochschulverband

Baden-Württemberg initiierte Projekt „Ratschlag Demokratie“ in Mannheim. Los

geht es am 10. Oktober um 16 Uhr an der Universität Mannheim und dann durch die

breite Straße über das Stadthaus und den Marktplatz bis zur Abendakademie. An

den verschiedenen Stationen gibt es unterschiedliche Aktionen und

Ansprechpartner:innen. Höhepunkt im großen Saal der Abendakademie ist der

Auftritt von Jagoda Marinic. Die bundesweit bekannte und mehrfach ausgezeichnete

Autorin, Kolumnistin und Podcasterin kann klug und humorvoll viel zum Thema

Demokratie sagen – ein Höhepunkt der Veranstaltung.

„Ehrensache – wir feiern gemeinsam“

Gemeinsam stark – das gilt das auch für die Mitarbeitenden der Abendakademie.

Dafür steht das Projekt „Ehrensache-wir feiern gemeinsam – das von Günter

Hentschel, einem Hausmeister, initiiert wurde. Das ganze Hausteam der

Abendakademie wird am 21. Dezember rund 80 Menschen ohne festen Wohnsitz

oder in schwierigen Lebenssituationen zu einem mehrgängigen Menü und einem

bunten Unterhaltungsprogramm einladen. Neben Geldspenden sammelt das

Hausteam bereits neuwertige Handschuhe, Mützen und Schlafsäcke. Für dieses

Projekt verfügt die Abendakademie mit dem großen Saal und einer professionellen

Küche über ideale Räumlichkeiten. „Das ist es, was uns als Volkshochschule

ausmacht: Wir sind ein Ort der Begegnung und stehen für den Zusammenhalt und

die Vielfalt unserer Gesellschaft“, betont Geschäftsführerin Susanne Deß.

„Alle Künste unter einem Dach – die Jugendkunstschule bietet ein vielfältiges

und buntes Programm für Kinder und Jugendliche

Die Mannheimer Abendakademie betreibt ab September die Jugendkunstschule

Mannheim, die sie im Juli aus der Insolvenzmasse der Freien Kunstakademie

Mannheim für den symbolischen Preis von einem Euro gekauft hat. Damit ist nicht

nur die Jugendkunstschule gerettet, sondern auch das Program m der

Abendakademie für Kinder und Jugendliche deutlich erweitert worden. „Mit uns

steht künftig ein neuer und zuverlässiger Partner hinter dem bunten Programm für

Kinder und Jugendliche. Unter dem Motto: „Wir mischen mit und malen weiter“

legen wir im September los mit Angeboten, die Kinder und Eltern bereits von der

Jugendkunstschule kennen.“, erläutert Geschäftsführerin Susanne Deß.

Die künstlerisch-gestalterische Arbeit fördert die kreativen Fähigkeiten von Kindern

und Jugendlichen. Unter dem Motto „Alle Künste unter einem Dach“ gibt es viele

Ideen und Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen und eigenes Können zu

entdecken. Ob Mal- oder Zeichenkurse, Keramik oder experimentelles Gestalten,

Comic- und Manga-Kurse, Näh- und Textilkurse, Theater-Workshops und

Tanzangebote bis zu digitaler Mediengestaltung und Programmieren – an der

Jugendkunstschule ist fast alles möglich. Die Angebote gibt es für Kinder und

Jugendliche sowie für Familien in unterschiedlichen Formaten: Mal als längerfristige

Projekte, als Workshops, eintägige Kurse, Ferienprogramme oder Familienspecials.

Deep Talk – wir reden weiter

Das neue Gesprächsformat an der Abendakademie hat sich bewährt und wird auch

im kommenden Jahr fortgesetzt. Immer wieder m ittwochs um 18 Uhr stehen

spannende Themen mit interessanten Gästen auf dem Programm. Deep Talk geht

am 1. Oktober 2025 in die neue Runde. Zu Gast ist Dr. Peter Kurz; der ehemalige

Oberbürgermeister der Stadt Mannheim wurde als Berater von

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in den Investitions- und Innovationsbeirat (IBB)

berufen. Mit ihm erörtern wir das Thema: „Der Herbst der Reformen – was kommt

vom Sondervermögen bei den Kommunen an“? Bei weiteren Deep Talk Themen

geht es beispielsweise um den Welttag der Armut, um die Diagnose ADHS, um die

Bedeutung der Grundbildung oder die Zukunft von Integrationskursen.

Die Mannheimer Abendakademie bietet Orientierung und Unterstützung in nahezu

allen Lebensbereichen an.

Nur gemeinsam kann die Zukunft sinnstiftend und gesund gestaltet we rden. Dazu

bildet die Abendakademie mit Sprachkursen, kreativen Workshops, Beratung,

Vorträgen, Lesungen, Konzerten, Diskussionsrunden und philosophischen

Gesprächen viele Facetten des Lebens ab. Mit den Integrationskursen stärkt die

Abendakademie das Zusammengehörigkeitsgefühl, und schafft Verständnis für

andere Kulturen und Lebensentwürfe.

Das Magazin „Gemeinsam stark – damit niemand allein bleibt“ gibt es kostenlos

sowohl in der Abendakademie als auch an vielen anderen Orten in Mannheim. Es

kann aber nur ein Ausschnitt aus dem aktuellen Kursprogramm sein, denn täglich

kommen neue Kurse dazu.

Diese sind immer auf der Website www.abendakademie -mannheim.de zu

finden.