Mannheim – „Gemeinsam stark – damit niemand allein bleibt“.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – „Gemeinsam stark“- so heißt das neue Kursprogramm der Abendakademie: Über
1500 Kurse und Veranstaltungen von September 2025 bis März 2026 auf über 100
Seiten – von politischer Bildung über Karriere und Beruf, Gesundheit und Fitness,
Lebensart, Kultur, Deutsch als Fremdsprache, Fremdsprachen, Grundbildung,
Schulen, Lernförderung und der neu erworbenen Jugendkunstschule – das sind die
vielseitigen Angebote der Mannheimer Volkshochschule. Gleichzeitig ist das
Magazin aber viel mehr als nur ein reines Programmheft. Die Abendakademie setzt
damit auch zukunftsrelevante Themen und Schwerpunkte.
Gemeinsamkeit als Themenschwerpunkt durch alle Programmbereiche
Mit dem neuen Semester stellt die Mannheimer Volkshochschule das Thema
Gemeinsamkeit in den Mittelpunkt. Der Clownfisch auf dem Cover weist auf
daraufhin; Nemo ist in Gefahr und wird gerettet durch eine bunt
zusammengewürfelte Gemeinschaft, in der jeder seine Defizite hat. Aber die
Gemeinschaft wird immer größer und stärker und verfolgt unbeirrt das gemeinsame
Ziel, Nemo zu befreien.
Volkshochschulen sind Orte der Gemeinschaft, in der Vielfalt als große Stärke
verstanden wird. Bildung ist dafür ein Schlüssel: Mit jedem Wissen, das wir teilen,
öffnen sich neue Türen, neue Wege, neue Möglichkeiten. Dafür steht die
Volkshochschule. Für die Stärkung von Integration und Inklusion. Für Solidarität,
Dialog und Bildungsprojekte. Für eine Gemeinschaft, in der alle Menschen
willkommen sind.
Das Motto „Gemeinsam stark“ zieht sich durch alle Programmbereiche. Egal ob
gemeinsam tanzen, kochen, singen, malen, töpfern, Sprachen lernen oder Chat
GPT kennenlernen – bei der Abendakademie gibt es viele Angebote, an denen
Menschen zwanglos und niedrigschwellig teilnehmen können. Etwa Flohmärkte,
Spielenachmittage und einen besonderen Adventstag für alle.
Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt
Als ein Ort der politischen Bildung veranstaltet die Volkshochschule gemeinsam mit
vielen Kooperationspartnern und der Stadt Mannheim die Meile der Demokratie am
10. Oktober. Damit setzt die Abendakademie das vom Volkshochschulverband
Baden-Württemberg initiierte Projekt „Ratschlag Demokratie“ in Mannheim. Los
geht es am 10. Oktober um 16 Uhr an der Universität Mannheim und dann durch die
breite Straße über das Stadthaus und den Marktplatz bis zur Abendakademie. An
den verschiedenen Stationen gibt es unterschiedliche Aktionen und
Ansprechpartner:innen. Höhepunkt im großen Saal der Abendakademie ist der
Auftritt von Jagoda Marinic. Die bundesweit bekannte und mehrfach ausgezeichnete
Autorin, Kolumnistin und Podcasterin kann klug und humorvoll viel zum Thema
Demokratie sagen – ein Höhepunkt der Veranstaltung.
„Ehrensache – wir feiern gemeinsam“
Gemeinsam stark – das gilt das auch für die Mitarbeitenden der Abendakademie.
Dafür steht das Projekt „Ehrensache-wir feiern gemeinsam – das von Günter
Hentschel, einem Hausmeister, initiiert wurde. Das ganze Hausteam der
Abendakademie wird am 21. Dezember rund 80 Menschen ohne festen Wohnsitz
oder in schwierigen Lebenssituationen zu einem mehrgängigen Menü und einem
bunten Unterhaltungsprogramm einladen. Neben Geldspenden sammelt das
Hausteam bereits neuwertige Handschuhe, Mützen und Schlafsäcke. Für dieses
Projekt verfügt die Abendakademie mit dem großen Saal und einer professionellen
Küche über ideale Räumlichkeiten. „Das ist es, was uns als Volkshochschule
ausmacht: Wir sind ein Ort der Begegnung und stehen für den Zusammenhalt und
die Vielfalt unserer Gesellschaft“, betont Geschäftsführerin Susanne Deß.
„Alle Künste unter einem Dach – die Jugendkunstschule bietet ein vielfältiges
und buntes Programm für Kinder und Jugendliche
Die Mannheimer Abendakademie betreibt ab September die Jugendkunstschule
Mannheim, die sie im Juli aus der Insolvenzmasse der Freien Kunstakademie
Mannheim für den symbolischen Preis von einem Euro gekauft hat. Damit ist nicht
nur die Jugendkunstschule gerettet, sondern auch das Program m der
Abendakademie für Kinder und Jugendliche deutlich erweitert worden. „Mit uns
steht künftig ein neuer und zuverlässiger Partner hinter dem bunten Programm für
Kinder und Jugendliche. Unter dem Motto: „Wir mischen mit und malen weiter“
legen wir im September los mit Angeboten, die Kinder und Eltern bereits von der
Jugendkunstschule kennen.“, erläutert Geschäftsführerin Susanne Deß.
Die künstlerisch-gestalterische Arbeit fördert die kreativen Fähigkeiten von Kindern
und Jugendlichen. Unter dem Motto „Alle Künste unter einem Dach“ gibt es viele
Ideen und Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen und eigenes Können zu
entdecken. Ob Mal- oder Zeichenkurse, Keramik oder experimentelles Gestalten,
Comic- und Manga-Kurse, Näh- und Textilkurse, Theater-Workshops und
Tanzangebote bis zu digitaler Mediengestaltung und Programmieren – an der
Jugendkunstschule ist fast alles möglich. Die Angebote gibt es für Kinder und
Jugendliche sowie für Familien in unterschiedlichen Formaten: Mal als längerfristige
Projekte, als Workshops, eintägige Kurse, Ferienprogramme oder Familienspecials.
Deep Talk – wir reden weiter
Das neue Gesprächsformat an der Abendakademie hat sich bewährt und wird auch
im kommenden Jahr fortgesetzt. Immer wieder m ittwochs um 18 Uhr stehen
spannende Themen mit interessanten Gästen auf dem Programm. Deep Talk geht
am 1. Oktober 2025 in die neue Runde. Zu Gast ist Dr. Peter Kurz; der ehemalige
Oberbürgermeister der Stadt Mannheim wurde als Berater von
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil in den Investitions- und Innovationsbeirat (IBB)
berufen. Mit ihm erörtern wir das Thema: „Der Herbst der Reformen – was kommt
vom Sondervermögen bei den Kommunen an“? Bei weiteren Deep Talk Themen
geht es beispielsweise um den Welttag der Armut, um die Diagnose ADHS, um die
Bedeutung der Grundbildung oder die Zukunft von Integrationskursen.
Die Mannheimer Abendakademie bietet Orientierung und Unterstützung in nahezu
allen Lebensbereichen an.
Nur gemeinsam kann die Zukunft sinnstiftend und gesund gestaltet we rden. Dazu
bildet die Abendakademie mit Sprachkursen, kreativen Workshops, Beratung,
Vorträgen, Lesungen, Konzerten, Diskussionsrunden und philosophischen
Gesprächen viele Facetten des Lebens ab. Mit den Integrationskursen stärkt die
Abendakademie das Zusammengehörigkeitsgefühl, und schafft Verständnis für
andere Kulturen und Lebensentwürfe.
Das Magazin „Gemeinsam stark – damit niemand allein bleibt“ gibt es kostenlos
sowohl in der Abendakademie als auch an vielen anderen Orten in Mannheim. Es
kann aber nur ein Ausschnitt aus dem aktuellen Kursprogramm sein, denn täglich
kommen neue Kurse dazu.
Diese sind immer auf der Website www.abendakademie -mannheim.de zu
finden.