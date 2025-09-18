Mannheim – ERSTMELDUNG: Gemeldeter Brand in Unigebäude

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Am Donnerstag gegen 12 Uhr wurden Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem möglichen Brandausbruch in der Universitätsbibliothek im Quadrat A 3 alarmiert. Es befinden sich eine Vielzahl an Einsatzkräften vor Ort, weshalb die Bismarckstraße in Richtung LU nur auf einer Fahrspur befahrbar ist.. Die Feuerwehr sondiert derzeit noch die Lage im Gebäude. Die Bibliothek wurde zur Sicherheit der Anwesenden geräumt. Es wird nachberichtet.
- Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten am Mittwochmittag im Stadtgebiet mehrere Verkehrskontrollen durch. Bei einer Kontrolle eines Autos im Lettenhorst konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug nicht versichert ist. Hier wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verstoßen. Neben diesem Verstoß konnten zudem mehrere Mängel an Fahrzeugen festgestellt werden. Insgesamt zeigte sich die ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Es war ein Abend für Menschen, die Mannheim grüner machen: Gestern begrüßte Erste Bürgermeisterin Prof. Dr. Diana Pretzell zusammen mit Dr. Konrad Braun, Vorstandsmitglied der VR Bank Rhein-Neckar, in der Baumhain-Halle des Luisenparks ca. 800 Gäste zur Preisverleihung des Blumenschmuck-Wettbewerbs und des Kleingarten-Wettbewerbs. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Kleingartenvereine sind unverzichtbar Am Kleingarten-Wettbewerb der Stadt ... Mehr lesen»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Martin Schleske ist einer der besten und gefragtesten Geigenbauer der Welt. Jährlich verlassen über 30 Instrumente seine Werkstatt in Landsberg am Lech. Aber eine Geige wie diese hat er zuvor noch nie geschaffen. Sie ist weltweit einzigartig. Ihr Boden ist aus dem Stamm eines Kauri-Baumes gefertigt worden, der vor 30 bis 50 tausend ... Mehr lesen»
- Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer gemeinsamen Probe dreier Chöre aus den SchUM-Städten Speyer, Worms und Mainz hat am letzten August-Wochenende die heiße Phase der Vorbereitung eines außergewöhnlichen Konzertprojektes begonnen. Ein an- und abschwellendes Fauchen, Rauschen und Pfeifen zieht durch den Saal des Gemeindezentrums St. Peter in Worms-Herrnsheim. Das ist der Sturm, den der Prophet Elias bei ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Beim Tag des Handwerks lädt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zu Mitmach-Stationen, Austausch und Wettbewerben ein Wer das Handwerk in seiner ganzen Vielfalt kennenlernen möchte, sollte sich den kommenden Samstag, 20. September 2025, vormerken: An diesem Tag öffnet die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald von 10 bis 16 Uhr ihre Werkstätten und Ausbildungsräume. Unter ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer Banner-Aktion im öffentlichen Raum will die Stadt auf die Problematik von „Wilden Ablagerungen“ aufmerksam machen und erklären, wie Sperrmüll korrekt entsorgt wird. Wilde Müllkippen sind ein anhaltendes Problem in Mannheim. Trotz intensiver Bemühungen und verschiedener Gegensteuerungs-Maßnahmen hat sich die Anzahl der „Wilden Ablagerungen“, wie wilde Müllkippen im Fachjargon genannt werden, im ... Mehr lesen»
- Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Draußen die Natur erkunden, den Wald kennenlernen und gemeinsam Holzbauprojekte angehen oder drinnen bei Hör- und Fühlrätseln mitmachen, zusammen basteln oder Räubergeschichten hören – die Kinder der Pumpwerk-Ferienwochen hatten auch in diesem Jahr wieder viel Auswahl bei ihren Aktivitäten. Dieses Jahr standen die Ferienwochen ganz unter dem Motto „Ronja Räubertochter und Robin Hood“ ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt vom 22. bis 26. September in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Alphornstraße (Neckarschule) – Casterfeldstraße – Dammstraße – Ernst-Barlach-Allee (Johann-Peter-Hebel-Schule) – Krefelder Straße – Ludwigshafener Straße – Luisenstraße (Schillerschule) – Neckarauer Straße – Neckarauer Waldweg Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich.»
- Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein volles Feuerwehrhaus, beste Stimmung und Feuerwehrtechnik sorgten für Begeisterung beim Tag der offenen Tür der Feuerwehrabteilung Oberflockenbach. Mit einem abwechslungsreichen Programm, Mitmachaktionen und einer erfolgreichen DKMS-Registrierungsaktion präsentierten sich die Brandschützer.Die Weinheimer Feuerwehrabteilung Oberflockenbach hat am Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher zu ihrem Tag der offenen Tür begrüßen dürfen. Bereits am Vormittag zeigte ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die neu gewählte Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hat am 17. September 2025 zum ersten Mal getagt. Ihr gehören 83 Unternehmensvertreter an, von denen 23 erstmals in die Vollversammlung gewählt wurden. In der konstituierenden Sitzung wurden wichtige Gremien besetzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Als IHK-Präsident wurde Manfred Schnabel (Geschäftsführender Gesellschafter ... Mehr lesen»
Schifferstadt – Verkehrskontrollen
Mannheim – Danke fürs Gärtnern! – Stadt würdigt grüne Daumen
Speyer – Die Moorleiche, die Eiszeit-Geige und die Transzendenz – Soloviolinist Ingolf Turban konzertiert am 27. September mit dem Mozartchor im Speyerer Dom
Speyer – Von Sturmwind und Friedenssehnsucht – UNESCO-Welterbe „SchUM“ konzertant mit drei Chören in drei Städten
Mannheim – Handwerk hautnah erleben – Bildungsakademie öffnet Türen am 20. September in Mannheim
Mannheim – Banner-Aktion gegen „Wilde Ablagerungen“
Hockenheim – Die Räuber sind los
Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche
Weinheim – Tag der offenen Tür in Oberflockenbach mit buntem Programm und DKMS-Aktion
Mannheim – Vollversammlung wählt IHK-Spitze neu – Präsident Schnabel im Amt bestätigt
