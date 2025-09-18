Mannheim – Erste Raumbörse für Vereine

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Nachfrage nach geeigneten Räumen für das Vereinsleben in Mannheim wächst stetig. Mit der neuen digitalen Raumbörse stellt die Stadt Mannheim unter https://mannheim-gemeinsam-gestalten.de/dialog/44 nun eine Plattform bereit, mit der Vereine leichter und schneller geeignete Räumlichkeiten finden können. Die Börse hat bereits erste Einträge und soll künftig kontinuierlich erweitert werden. Wer selbst Räumlichkeiten für das Vereinsleben anbieten möchte, wird gebeten, sich per E-Mail an vereine@mannheim.de an den Vereinsbeauftragten Florian Riegler zu wenden. Jeder gemeldete Raum macht die Börse wertvoller – gemeinsam entsteht so eine Plattform, die Vereine nachhaltig stärkt. Das Projekt ist in Kooperation zwischen der Beauftragten für Bürgerschaftliches Engagement, dem Vereinsbeauftragten und der Stadtteilorientierung der Stadt Mannheim entstanden. So sollen leichter Räume für bürgerschaftliches Engagement gefunden und vorhandene Räume besser ausgelastet werden.
Quelle: Stadt Mannheim