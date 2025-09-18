Mannheim – BBC-Brücke: Verkehrsverlagerung auf neue Behelfsbrücke – Zur Umsetzung muss die B38 ab Samstag gesperrt werden

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Sperrung der Bundesstraße B38 im Bereich der BBC-Brücke

Die Stadt Mannheim hat Anfang September 2025 erfolgreich die letzten ausstehenden Behelfsbrückenteile für die BBC-Brücken-Behelfsumfahrung eingehoben. Um den Verkehr während der laufenden Bauarbeiten an der BBC-Brücke weiterhin sicher und zuverlässig zu gewährleisten, wird die Behelfsumfahrung nun in Betrieb genommen.

Zur Umsetzung der Verkehrsverlagerung auf die neue Behelfsbrücke ist eine Sperrung der Bundesstraße B38 im Bereich der BBC-Brücke notwendig. Diese Sperrung wird von Samstag, 20. September 2025, 18 Uhr, bis Montag, 22. September 2025, voraussichtlich 5 Uhr, eingerichtet. Während der Sperrung wird der Verkehr über ausgeschilderte Umleitungsstrecken geführt.

Im Rahmen der Verkehrsverlagerung werden außerdem die Fahrbahnmarkierungen erneuert sowie die vorhandenen Leitelemente zurückgebaut oder angepasst, um eine sichere und reibungslose Verkehrsführung auf der neuen Behelfsbrücke sicherzustellen.

Informationen zu aktuellen Baustellen mit Verkehrseinschränkungen in Mannheim sind veröffentlicht unter: www.mannheim.de/baustelleninfo oder Mobilitätsportal Mannheim.

Quelle Stadt Mannheim