Mainz – Gordon Schnieder kritisiert Rauswurf der Journalistin Julia Ruhs

Mainz / Ludwigshafen – Der NDR hat bekannt gegeben, dass Julia Ruhs das Format „Klar“ nicht weiter moderieren darf. Dieser Schritt richtet sich gegen eine der wenigen konservativen Stimmen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zeigt einmal mehr den Reformbedarf des ÖRR auf.

Dazu äußert sich der Spitzenkandidat und Landesvorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, wie folgt:

„Die Causa Ruhs zeigt: Teile des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben sich offenbar von ihrem Auftrag zu unabhängiger und ausgewogener Berichterstattung verabschiedet und verfolgen eine eigene politische Agenda. Dieser Zustand ist nicht länger hinnehmbar. Rheinland-Pfalz trägt eine besondere medienpolitische Verantwortung! Als Vorsitzender der Rundfunkkommision steht Alexander Schweitzer in der Pflicht, dringend notwendige Reformen anzustoßen und die Meinungsvielfalt in den Sendeanstalten wiederherzustellen.“

Quelle – CDU Landesverband Rheinland-Pfalz