Ludwigshafen – Radarkontrollen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Radarkontrollen für die Woche vom 22. September bis 28. September 2025
Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-kontrollen vor:
Montag, 22. September: Oggersheim, Süd und Pfingstweide; Dienstag, 23. September: Mitte, Ruchheim und Gartenstadt; Mittwoch, 24. September: Nord, Friesenheim und Edigheim; Donnerstag, 25. September: Mundenheim, Maudach und Süd; Freitag, 26. September: Friesenheim, West und Oppau.
Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen statt-finden.
Quelle Stadt Ludwigshafen