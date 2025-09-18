Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.Wer sich kurzfristig entscheidet, an der OB-Wahl per Briefwahl teilzunehmen, kann seinen Antrag noch bis Freitag,
19. September 2025, 18 Uhr im Briefwahlbüro im Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße 39a, stellen. Später eingehende Anträge werden nicht mehr berücksichtigt. Wähler*innen, die nachweislich plötzlich erkrankt sind, können einen Antrag auf Briefwahl auch noch am Wahlsonntag, 21. September 2025, bis 15 Uhr im Briefwahlbüro im Pfalzbau, Eingang Kaiser-Wilhelm-Straße 39a, stellen.
Wahlbriefe müssen in jedem Fall bis Sonntag, 21. September 2025, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung eingegangen sein. Sie können beim Behördenbriefkasten der Stadtverwaltung, Bismarckstraße 25, oder in den Briefkasten am Briefwahlbüro in der Kaiser-Wilhelm-Straße eingeworfen werden. In den Wahllokalen werden am Sonntag keine Briefwahlunterlagen angenommen.
Ludwigshafen – OB-Wahl – Wahlbriefe bis Sonntag 18 Uhr abgeben
