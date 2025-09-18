Ludwigshafen – FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz: Geschlossen in Richtung Verantwortung 2026

Bitburg/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar– „In der Demokratie braucht niemand einen Waffenschein für Worte. Probleme verschwinden nicht, weil man sie nicht mehr ausspricht – Probleme verschwinden nur, wenn man sie löst“, eröffnete Landesvorsitzender Christian Zöpfchen den Landesparteitag der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz in Bitburg. Mit dieser Klartext-Botschaft gab er den Ton für den Tag vor: Die FREIEN WÄHLER wollen Verantwortung übernehmen und 2026 in die Regierung.

Im Mittelpunkt des Parteitages stand die Aufstellung der Landesliste für die Landtagswahl. Zum Spitzenkandidaten wurde der Europaabgeordnete Joachim Streit mit einer deutlichen Zustimmung von 88,1 Prozent gewählt. Auf die Plätze zwei und drei folgten die Landesvorsitzenden Lisa-Marie Jeckel (83,4 Prozent) und Christian Zöpfchen (83,1 Prozent). Auch Helge Schwarz, Patrick Kunz und Jasmin Awan gehören zu den vorderen Rängen der Liste.

Streit machte in seiner Rede klar, dass die FREIEN WÄHLER den Anspruch haben, Regierungsverantwortung zu übernehmen: „Wir FREIE WÄHLER sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Unser Ziel ist klar: Regierung 2026.“ Als konkrete Schwerpunkte nannte er die Entlastung der Bürger und eine bessere Gesundheitsversorgung: „Straßenausbaubeiträge gehören abgeschafft, Punkt. Sie belasten Familien, Rentner und junge Menschen gleichermaßen – das Land muss hier endlich seiner Verantwortung gerecht werden. Und auch im Gesundheitswesen braucht es klare Prioritäten: Kein Dorf darf ohne Hausarzt bleiben, Gesundheitsversorgung darf kein Luxus sein.“

Zöpfchen unterstrich den Anspruch der FREIEN WÄHLER, Politik beim Namen zu nennen. Besonders beim Thema Sicherheit forderte er mehr Engagement: „Sicherheit ist kein Nebenfach. Sicherheit ist die Voraussetzung für Freiheit. Dafür brauchen wir eine starke Polizei, besseren Katastrophenschutz und echte Anerkennung für die vielen Ehrenamtlichen in unserem Land.“

Co-Landesvorsitzende Lisa-Marie Jeckel stellte die Zukunftsthemen in den Mittelpunkt: „Wir haben ein Land voller Chancen – aber eine Politik, die lieber verwaltet als gestaltet.“ Mit Blick auf die Digitalisierung machte sie deutlich: „Wir wollen keine digitalen Sonntagsreden – wir wollen digitalen Alltag für alle Bürger.“ Und auch beim Bürokratieabbau kündigte sie klare Schritte an: „Wir müssen wieder Vertrauen haben in unsere fleißigen Menschen: Handwerker, Landwirte, Unternehmer. Bürokratieabbau heißt Freiräume schaffen, Mut ermöglichen, Zukunft gestalten.“

Generalsekretär Daniel Klingelmeier betonte am Ende des Parteitages die Geschlossenheit: „Dieses Signal aus Bitburg zeigt, dass wir bereit sind, den Menschen in Rheinland-Pfalz eine echte Alternative zu bieten.“

Die Botschaft des Tages war eindeutig: 2026 wollen die FREIEN WÄHLER mit Vernunft, Leidenschaft und Bodenständigkeit nicht nur in den Landtag – sondern in die Regierung.

Quelle Freie Wähler Rheinland-Pfalz