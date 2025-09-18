Ludwigshafen – Einladung Tag der offenen Tür

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 21. September, lädt die Staatsphilharmonie ab 11 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Besucherinnen und Besucher erwartet ein buntes musikalisches Programm für die ganze Familie, das von Mitgliedern des Orchesters mit großer Hingabe selbst organisiert wird. Neben hochkarätiger Musik bietet der Tag zahlreiche Gelegenheiten zum Austausch sowie kulinarische Genüsse. Der Tag beginnt um 11 Uhr mit einer öffentlichen Probe der Staats-philharmonie unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis. Auf dem Programm steht Franz Schuberts Sinfonie in h-Moll „Die Unvollendete“ sowie der 2. Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts „Sinfonia concerta nte“ ein. Ganz nach dem Motto „Mittendrin statt nur dabei“ nimmt das Publikum im Orchester Platz und erlebt die Musik dort, wo sie entsteht. Um 12.30 Uhr kann das Publikum dann auch mit den Orchestermusikern gemeinsam musizieren. No-ten werden in drei Schwierigkeitsgraden für Streich-, Holz- und Blechbläser bereitgestellt. Ein Instru-ment und ein Notenständer müssen aber eigenständig mitgebracht werden. Chefdirigent Michael Fran-cis erarbeitet dann mit allen zusammen den ersten Satz aus Mozarts Sinfonie Nr. 40 in g-Moll.

Wer noch kein Instrument spielt, kann ab 13 Uhr im Klangreich gegenüber der Philharmonie unter-schiedliche Orchesterinstrumente ausprobieren – besonders die jüngsten Gäste sind dazu herzlich eingeladen. Währenddessen steht der neue Intendant Dr. Michael Gassmann zwischen 13 und 14 Uhr im Foyer für ein Speed-Dating zum Kennenlernen bereit. Der Tag klingt mit abwechslungsreichem musikalischem Programm aus. Ab 14 Uhr gibt es im Pro-bensaal Kammermusik zu hören – ein Fagott Quintett, ein Cello-Ensemble und das Ensemble Colou-rage. Kaffeehausmusik mit Orchestergeiger Frieder Funk und Friends kann man um 15.30 Uhr eine Etage tiefer bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen genießen. Die Bigband „Swinging Birds“ unter der Leitung von Ralf Rudolph schließt um 17 Uhr.

Mit Steaks, Würstchen, Maiskolben und vegetarischen Quiches wird durchgehend für das leibliche Wohl gesorgt.

Auf einen Blick:

Sonntag, 21. September, ab 11 Uhr

Tag der offenen Tür

Philharmonie, Hans-Klüber-Platz

freier Eintritt

Quelle: Stadt Ludwigshafen