Ladenburg – Antikmarkt am 5. Oktober



Ladenburg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Sonntag, 5. Oktober 2025 findet von 11 bis 17 Uhr rund um das Lobdengau-Museum

bereits zum fünften Mal ein Antikmarkt des Veranstalters „Schöne Märkte“ statt.

Auf einer Fläche von rund 400 Metern präsentieren Händlerinnen und Händler aus ganz Deutschland

und dem benachbarten Ausland mit Antiquitäten und edlem Trödel – von Biedermeier über

Jugendstil und Art Déco bis hin zu Schätzen aus den 1950er- und 1960er-Jahren.

Ergänzt wird das Angebot durch Schallplatten, Musiknoten und vieles mehr. Parallel dazu lädt der

Einzelhandel von 13 bis 18 Uhr im Rahmen eines Verkaufsoffenen Sonntags zum Bummeln

und Einkaufen in der Altstadt ein.

Für den Antikmarkt muss die Hauptstraße zwischen der Ecke Mühlgasse bis zum Dr. Carl-

Benz-Platz am Sonntag, dem 5. Oktober 2025, von 6 bis 19 Uhr vollständig gesperrt werden.

In diesem Zeitraum gilt in diesem Abschnitt ein absolutes Parkverbot; Zu- und Abfahrten sind

nicht möglich. Auch die Parkplätze direkt vor der Dalberg-Grundschule in der

Lustgartenstraße werden im gleichen Zeitfenster für Marktstände gesperrt.

Die Stadt Ladenburg bittet Anliegerinnen und Anlieger, ihre Fahrzeuge rechtzeitig außerhalb der

betroffenen Bereiche abzustellen und dankt für Verständnis und Rücksichtnahme.

Quelle: Stadt Ladenburg