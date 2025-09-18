Kreis Südliche Weinstraße – Erinnerung an den Informationsabend: „Unsere Kinder verstehen, begleiten, schützen – Die digitale Welt gemeinsam meistern“ für alle Interessierten am 23. September in Klingenmünster



Kreis Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Smartphones, Social Media und Co. gehören längst zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Doch was passiert dort wirklich? Welche Gefahren lauern – und wie können erwachsene Bezugspersonen Kinder schützen und sinnvoll begleiten? Um diese und weitere Fragen geht es beim Informationsabend „Unsere Kinder verstehen, begleiten, schützen – Die digitale Welt gemeinsam meistern“ am Dienstag, 23. September, 17.30 bis 19.30 Uhr, in der Klingbachhalle in Klingenmünster. Eingeladen sind alle Eltern, Erziehenden und weiteren Interessierten. Adresse: Mühlstraße 14, 76889 Klingenmünster.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist notwendig, online unter www.suedliche-weinstrasse.de/anmeldung-kja.

Rebecca Jauker, Referentin des Abends, wird unter anderem Einblicke geben in die aktuell bei Kindern und Jugendlichen beliebten Apps. Sie wird über Trends, Inhalte und Risiken sprechen. Ein weiterer Schwerpunkt wird der technische Schutz sein, also wie einfache Einstellungen für mehr Sicherheit sorgen. Auch die Medienerziehung steht auf der Agenda, Stichworte sind dabei „Regeln setzen“ und „Vorbild sein“. Auch auf die Faszination und auf die Gefahr der KI, der Künstlichen Intelligenz, wird die Expertin eingehen. Sie ist Sozialpädagogin B.A., Systemische Beraterin (DGSF), Systemische Therapeutin i.A. (DGSF) und Mediatorin in Strafsachen.

Sprachunterstützung

Auch Eltern, die noch nicht gut Deutsch sprechen, sind eingeladen. Sprachliche Unterstützung auf Farsi und Arabisch wird vor Ort angeboten. Weitere Sprachunterstützung ist auf Anfrage möglich.

Der Abend wird veranstaltet von der Jugendpflege des Landkreises Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit den Jugendpflegen der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und der Stadt Bad Bergzabern, dem Annweilerer Jugendhaus Lemon sowie dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Annweiler am Trifels.

Quelle: Landkreis Südliche Weinstraße, Bad Bergzabern, Annweiler am Trifels.