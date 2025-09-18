  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

18.09.2025, 16:27 Uhr

Kreis Südliche Weinstraße – Erinnerung an den Informationsabend: „Unsere Kinder verstehen, begleiten, schützen – Die digitale Welt gemeinsam meistern“ für alle Interessierten am 23. September in Klingenmünster


Kreis Südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Smartphones, Social Media und Co. gehören längst zum Alltag von Kindern und Jugendlichen. Doch was passiert dort wirklich? Welche Gefahren lauern – und wie können erwachsene Bezugspersonen Kinder schützen und sinnvoll begleiten? Um diese und weitere Fragen geht es beim Informationsabend „Unsere Kinder verstehen, begleiten, schützen – Die digitale Welt gemeinsam meistern“ am Dienstag, 23. September, 17.30 bis 19.30 Uhr, in der Klingbachhalle in Klingenmünster. Eingeladen sind alle Eltern, Erziehenden und weiteren Interessierten. Adresse: Mühlstraße 14, 76889 Klingenmünster.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist notwendig, online unter www.suedliche-weinstrasse.de/anmeldung-kja.

Rebecca Jauker, Referentin des Abends, wird unter anderem Einblicke geben in die aktuell bei Kindern und Jugendlichen beliebten Apps. Sie wird über Trends, Inhalte und Risiken sprechen. Ein weiterer Schwerpunkt wird der technische Schutz sein, also wie einfache Einstellungen für mehr Sicherheit sorgen. Auch die Medienerziehung steht auf der Agenda, Stichworte sind dabei „Regeln setzen“ und „Vorbild sein“. Auch auf die Faszination und auf die Gefahr der KI, der Künstlichen Intelligenz, wird die Expertin eingehen. Sie ist Sozialpädagogin B.A., Systemische Beraterin (DGSF), Systemische Therapeutin i.A. (DGSF) und Mediatorin in Strafsachen.

Sprachunterstützung
Auch Eltern, die noch nicht gut Deutsch sprechen, sind eingeladen. Sprachliche Unterstützung auf Farsi und Arabisch wird vor Ort angeboten. Weitere Sprachunterstützung ist auf Anfrage möglich.

Der Abend wird veranstaltet von der Jugendpflege des Landkreises Südliche Weinstraße in Zusammenarbeit mit den Jugendpflegen der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern und der Stadt Bad Bergzabern, dem Annweilerer Jugendhaus Lemon sowie dem Beirat für Migration und Integration der Stadt Annweiler am Trifels.

Quelle: Landkreis Südliche Weinstraße, Bad Bergzabern, Annweiler am Trifels.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Brühl – Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – erheblicher Sachschaden

    • Brühl – Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht – erheblicher Sachschaden
      Brühl/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein nicht mehr fahrbereites Auto und Sachschaden von rund 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am späten Mittwochvormittag im Ortsteil Rohrhof. Ein 53-jähriger Mann war kurz nach 11 Uhr mit seinem Peugeot-Transporter auf der Wiesenstraße in Richtung Geierstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Geierstraße nahm er einem von rechts kommenden Nissan-Fahrer die ... Mehr lesen»

      • Maxdorf – Tötung und Diebstahl von Schafen

    • Maxdorf/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Morgen des 15.09.2025 meldete die betroffene Halterin einer Schafsherde in Maxdorf, dass in der vorherigen Nacht mindestens ein unbefugter Mann auf ihrer umzäunten Weide gewesen ist, welcher gemäß ihrer ersten Sichtung der Videoüberwachung die Schafsherde mehrfach hin- und hertrieb. Vor Ort angekommen, stellte sie zwei tote Schafe fest, die äußerlich jedoch keine ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Glasscheiben an Bushaltestellen eingeschlagen – Jugendliche ermittelt

    • Ludwigshafen – Glasscheiben an Bushaltestellen eingeschlagen – Jugendliche ermittelt
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Mittwoch (18.09.2025, 19 Uhr) schlug eine Gruppe von drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren mehrere Glasscheiben von drei Bushaltestellen im Bereich Bahnhof Mundenheim, Maudacher Straße Ecke Bruchwiesenstraße und an der Schillerschule ein. Durch Zeugenhinweise konnten Polizeikräfte die Täter kontrollieren, welche einen Schaden von rund 20.000 Euro verursachten. Die ... Mehr lesen»

      • Dudenhofen – PKW fährt Gegen Gebäude

    • Dudenhofen – PKW fährt Gegen Gebäude
      Dudenhofen/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag, gegen 12:50 Uhr, fuhr ein 55-jähriger PKW-Fahrer von einem Parkplatz eines Supermarktes auf die Speyerer Straße. Aufgrund eines plötzlich auftretenden medizinischen Problems verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über eine Bordsteinerhöhung einer Bushaltestelle auf der gegenüberliegenden Straßenseite, kollidierte mit einer Hauswand und einer Straßenlaterne und blieb schließlich vor einer ... Mehr lesen»

      • Lorsch/Viernheim – Sattelzug kippt auf A 67 um – 49-jähriger Autofahrer auf Gegenfahrbahn durch Ladung schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

    • Lorsch/Viernheim – Sattelzug kippt auf A 67 um – 49-jähriger Autofahrer auf Gegenfahrbahn durch Ladung schwer verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz
      Lorsch/Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstagmorgen (18.09.), kurz vor 10.00 Uhr, kam es auf der A 67, zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Autobahndreieck Viernheim, zu einem schweren Verkehrsunfall. Die A 67 war zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt. Derzeit wird der Verkehr auf den freien Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kommt im dortigen Bereich ... Mehr lesen»

      • Eberbach – Temporäre Lösung für Skateanlage – Neuer Standort für Skateanlage für die Dauer der Bauarbeiten an der B37

    • Eberbach – Temporäre Lösung für Skateanlage – Neuer Standort für Skateanlage für die Dauer der Bauarbeiten an der B37
      Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Dauer der Bauarbeiten an der B37 wird der Neckarlauer im jeweiligen Arbeitsbereich ganz oder teilweise gesperrt. Für die Skateanlage konnte nun statt der Einlagerung kurzfristig ein anderer Standort gefunden werden: Die Elemente wurden am Montag durch Mitarbeiter des Bauhofs in den östlichen Bereich des Neckarlauers versetzt und stehen dort für die ... Mehr lesen»

      • Weinheim – Rekord-Azubijahr bei der Stadt Stadtverwaltung begrüßt so viele Nachwuchskräfte wie nie zuvor – Neue Ausbildungsangebote im Programm

    • Weinheim – Rekord-Azubijahr bei der Stadt Stadtverwaltung begrüßt so viele Nachwuchskräfte wie nie zuvor – Neue Ausbildungsangebote im Programm
      Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im September haben 24 junge Menschen ihre berufliche Laufbahn bei der Stadtverwaltung Weinheim begonnen – so viele wie noch nie zuvor. „Wir schaffen nicht nur zusätzliche Ausbildungsplätze, sondern bieten auch immer mehr unterschiedliche Ausbildungsberufe und Studiengänge an“, erklärt Ausbildungsleiterin Natasa Andric. So wird in diesem Jahr erstmals die Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann im Kulturbüro ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz: Geschlossen in Richtung Verantwortung 2026

    • Ludwigshafen – FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz: Geschlossen in Richtung Verantwortung 2026
      Bitburg/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar– „In der Demokratie braucht niemand einen Waffenschein für Worte. Probleme verschwinden nicht, weil man sie nicht mehr ausspricht – Probleme verschwinden nur, wenn man sie löst“, eröffnete Landesvorsitzender Christian Zöpfchen den Landesparteitag der FREIEN WÄHLER Rheinland-Pfalz in Bitburg. Mit dieser Klartext-Botschaft gab er den Ton für den Tag vor: Die FREIEN WÄHLER wollen ... Mehr lesen»

      • Mannheim – BBC-Brücke: Verkehrsverlagerung auf neue Behelfsbrücke – Zur Umsetzung muss die B38 ab Samstag gesperrt werden

    • Mannheim – BBC-Brücke: Verkehrsverlagerung auf neue Behelfsbrücke – Zur Umsetzung muss die B38 ab Samstag gesperrt werden
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Sperrung der Bundesstraße B38 im Bereich der BBC-Brücke Die Stadt Mannheim hat Anfang September 2025 erfolgreich die letzten ausstehenden Behelfsbrückenteile für die BBC-Brücken-Behelfsumfahrung eingehoben. Um den Verkehr während der laufenden Bauarbeiten an der BBC-Brücke weiterhin sicher und zuverlässig zu gewährleisten, wird die Behelfsumfahrung nun in Betrieb genommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zur Umsetzung der ... Mehr lesen»

      • Hockenheim – Moderne Bibliothek: Ort der Begegnung, des Lesens – und des Lebens

    • Hockenheim – Moderne Bibliothek: Ort der Begegnung, des Lesens – und des Lebens
      Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie ist in vielen Köpfen fest verankert: Die Vorstellung von der spießigen Bibliothek, in der man grimmig angeschaut wird, wenn man nur einmal zu laut atmet. Doch mit modernen Bibliotheken hat dieses Bild eigentlich nichts mehr zu tun. „Bei uns muss man sich nicht im Flüsterton unterhalten“, sagt Nina Auer, sie leitet die ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com