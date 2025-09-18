Hockenheim – „Kreatives Frühstück“ für Generation Plus+ im Pumpwerk

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seniorinnen und Senioren, die einen inspirierenden Vormittag erleben wollen, sind zum „“Kreativen Frühstück“ im Pumpwerk eingeladen. Beim ersten Termin, am Donnerstag, 25. September, 9.30 bis 12 Uhr, werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem gemütlichen Frühstück gemeinsam töpfern. Bei Abschlussarbeiten am Donnerstag, 09. Oktober, wird die Arbeit noch glasiert und kann dann mit nach Hause genommen werden. Beim „Kreativen Frühstück“ werden Gemeinschaft und Kreativität miteinander verbunden. Der Ablauf gestaltet sich so, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Besprechungszimmer des Pumpwerks zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr gemeinsam speisen, sich austauschen und den Tag angenehm zusammen beginnen. Die Organisation des Frühstücks sowie die Betreuung übernimmt die Seniorenbeauftragte der Stadt, Kerstin Berger. Beim anschließenden Kreativworkshop, der in der Werkstatt des Pumpwerks stattfindet, übernimmt Susanne Reinemuth zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr die Anleitung und Betreuung. Sie unterstützt bei kreativen Ideen und der Ausführung.

Der Teilnahmebeitrag für den ersten Doppeltermin beträgt 15 Euro, aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das Seniorenbüro um vorherige Anmeldung per E-Mail an seniorenbuero@hockenheim.de oder telefonisch unter 06205 211503 (Montag bis Donnerstag, 9 bis 12.30 Uhr). Weitere geplante Termine sind Frühstück mit Basteln eines Traumfängers am Dienstag, 21. Oktober, (Beitrag 10 Euro), Frühstück mit Serviettentechnik am Donnerstag, 6. November, (Beitrag 10 Euro) sowie Frühstück mit Basteln eines Gipstannenbaums am Donnerstag, 27. November, (Doppeltermin; Verzieren und Abschlussarbeiten am Donnerstag 11. Dezember, Gesamtbeitrag für beide Termine 15 Euro).

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim