Hockenheim – Die Räuber sind los

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Draußen die Natur erkunden, den Wald kennenlernen und gemeinsam Holzbauprojekte angehen oder drinnen bei Hör- und Fühlrätseln mitmachen, zusammen basteln oder Räubergeschichten hören – die Kinder der Pumpwerk-Ferienwochen hatten auch in diesem Jahr wieder viel Auswahl bei ihren Aktivitäten. Dieses Jahr standen die Ferienwochen ganz unter dem Motto „Ronja Räubertochter und Robin Hood“ – die beiden berühmten Figuren motivierten die Betreuer des Pumpwerkteams zu vielen bunten und kreativen Ideen rund ums Räuberdasein. Während zweier Hybrid-Wochen (Wald und Pumpwerk) und zwei Wochen, die nur im Wald stattfanden, hatten die Kinder viel Zeit, um Neues zu lernen, neue Freunde zu finden und Spaß zu haben. David Zahoor, der die Waldwochen leitet, versorgte zusammen mit dem Betreuerteam die teilnehmenden Kinder mit allerlei Wissenswertem rund um die Natur. Schon auf dem Weg zum Waldplatz erklärte der Naturpädagoge unter anderem verschiedene Bodenbeschaffenheiten, zeigte heimische und invasive Pflanzenarten und erläuterte beispielsweise, dass ein Pilz, der auf einem Misthaufen wächst, ziemlich ungenießbar ist, da Pilze immer den Geschmack von dem Nährstoff annehmen, auf dem sie wachsen.



Die Kinder erzählten selbst auch begeistert von unterschiedlichen Erlebnissen im Wald, von ihren Ferien und stellten wissbegierig viele Fragen. Am Waldplatz lagen dank der Unterstützung durch den örtlichen Förster viele Stöcke und Äste bereit, die die Kinder nutzten, um daraus Tipis, Beobachtungsposten oder eine Festung zu bauen. Gemeinsam mit den Betreuern ist auch ein Waldsofa entstanden, das die Gruppe als zentralen Sammelplatz für Besprechungen und für Essenspausen nutzen konnte. Ganz im Räuber-Stil durften die Ferienkids sich ans Spurenlesen machen, verschieden Pflanzenarten erkennen und gebastelte Tiere auf dem Waldpfad suchen. In der ersten und der letzten Ferienwochen fand Parallelprogramm im Wald und im Pumpwerk statt, eine Gruppe erkundete das Grüne, die andere blieb im Pumpwerk – zur Mitte der Woche wurde getauscht. Die Pumpwerk-Kids konnten mit dem Betreuerteam rund um Dual-Studentin Kim Feuerstein ihre Räubersinne beim Tast- und Hörspiel testen, tauchten beim Vorlesen in verschiedene Räubergeschichten ein und konnten draußen beim Schatzsuchen nach echten Edelsteinen suchen und diese aus dem Sand herauswaschen – ein echter Räuber braucht ja auch schließlich Beute. In der Werkstatt des Pumpwerks entstanden außerdem kreative Traumfänger, die die kleinen Räuberinnen und Räuber zu Hause über ihr Bett hängen können.

Quelle: Stadt Hockenheim