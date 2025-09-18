Heppenheim – Freie Wähler Hessen starten am 27.September in die Kommunalwahl

Heppenheim/Bensheim/Gießen, den 18. September 2025 – Am 27. September treffen sich die FREIE WÄHLER Hessen mit ihren Kreis- und Ortsvorsitzenden zum Parteirat in Gießen. Dort fällt der offizielle Startschuss für die Kommunalwahl. Die Botschaft ist klar: Hessen braucht einen Aufbruch – für starke Kommunen, für Familien mit Kindern, für die Menschen vor Ort.

CDU und SPD sind Teil des Problems

„Die Kommunen sind das Fundament unserer Demokratie. Hier entscheidet sich, ob Schulen funktionieren, Straßen saniert werden, Vereine Unterstützung bekommen und Bürger sich ernst genommen fühlen“, erklärt Engin Eroglu, MEP und Landesvorsitzender der FREIE WÄHLER Hessen.

„CDU und SPD regieren seit Jahren in vielen Städten und Gemeinden in Hessen, in Wiesbaden, in Berlin und in Brüssel. Die Probleme, die sie angeblich lösen wollen – wie zum Beispiel die illegale Migration – haben sie selbst verursacht. Es reicht! Die Menschen haben es satt, dass immer nur über Probleme geredet wird, anstatt sie endlich zu lösen.“

Familien mit Kindern im Mittelpunkt

Die FREIE WÄHLER stellen die Bürger in den Mittelpunkt – nicht Parteitaktik. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf Familien, die das Herzstück jeder Kommune bilden.

Familien stärken: Mehr Unterstützung für junge Familien, kostenfreie frühkindliche Bildung in den KiTas, familienfreundliche Kommunen und mehr Zeit für die eigene Familie.

Faire Finanzausstattung: Kommunen müssen wieder handlungsfähig werden. Das Ehrenamt darf nicht weiter bestraft und zum Nachteil werden.

Stärkung des Ehrenamts: Vereine und freiwilliges Engagement sind das Rückgrat des gesellschaftlichen Lebens.

Investitionen in Bildung: Schulen, Kitas und Digitalisierung haben Vorrang vor Prestigeprojekten.

Bürgernähe statt Parteivorgaben: Entscheidungen werden nicht von Parteizentralen diktiert, sondern gemeinsam mit den Menschen vor Ort getroffen.

Aufbruch für Hessen

Eroglu betont: „Wer Veränderung will, braucht eine Kraft, die unabhängig, unverbraucht und für die Menschen statt für das System da ist. Die FREIE WÄHLER sind die Stimme der Kommunen, die Stimme der Bürger – und die Stimme der Familien mit Kindern. Wir sind die Kraft, die anpackt, wenn andere nur reden.“

Die FREIE WÄHLER Hessen gehen mit klaren Zielen in den Kommunalwahlkampf. Ihr Anspruch: starke, selbstbestimmte und zukunftsfähige Kommunen.

Die Kommunalwahl wird der Aufbruch – für starke Kommunen, für unsere Familien mit Kindern, für Hessen. Jetzt FREIE WÄHLER!

Quelle Freie Wähler Hessen

Bildurheber: FREIE WÄHLER