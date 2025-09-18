Heiligenstein – U11 Champions League Gruppenturnier

Heiligenstein/Römerberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Turnierankündigung
Am Sonntag, 21.09 findet das U11 Champions League Gruppenturnier in Römerberg statt. Veranstaltungsort: Heiligenstein, In den Rauhweiden 50, 67354 Römerberg.
Veranstalter ist die JSG Römerberg.
Los geht’s um 10.00 Uhr. Ende des Turniers ca. 15.45 Uhr.
Folgende Mannschaften spielen:
SV Gonsenheim
TSV Hargesheim
Kindsbach
SV Obersülzen
FV Rockenhausen
JSG Römerberg
Die JSG Römerberg freut sich auf euer Kommen.
https://www.meinturnierplan.de/showit.php?id=1755692025
Quelle – T.H. & M.P., Mitglieder Team Öffentlichkeitsarbeit des FV Heiligenstein