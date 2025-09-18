Heidelberg – Ziegelhäuser Brücke: Jährliche Sonderprüfung am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. September – Teilsperrung von Fahrbahn und Gehweg



Heidelberg / Metropoloregion Rhein-Neckar(red/ak) – Auf der Ziegelhäuser Brücke findet am Donnerstag und Freitag, 25. und 26. September 2025, die jährliche Sonderprüfung statt. Dafür ist es erforderlich, die Fahrbahn im jeweiligen Prüfbereich halbseitig zu sperren. Der Verkehr wird wechselseitig über die jeweils freie Spur geführt. Zusätzlich muss der Gehweg im jeweiligen Prüfbereich zeitweise gesperrt werden. Bei der Prüfung wird das Bauwerk auf seinen Zustand untersucht. Insbesondere werden bereits bestehende Schäden auf Schadensvergrößerung untersucht. So kann eine Aussage über die Veränderung des Bauwerkszustandes über die Dauer des Weiterbetriebes getroffen werden.

Die jährliche Sonderprüfung ist Teil des engmaschigen Überwachungsprogramms, aufgrund derer die Brücke bis Ende 2029 weiterbetrieben werden kann. Zu diesem Überwachungsprogramm gehört auch das bereits 2022 angebrachte Rissmonitoring, das im April installierte Schallemissionsmonitoring zur Ermittlung von Spanndrahtbrüchen sowie Ende Juli 2025 die Entnahme und Untersuchung von Spanndrahtproben.

Hintergrund: Neubau Ziegelhäuser Brücke

Die Ziegelhäuser Brücke, eine zentrale Verbindung über den Neckar zwischen Ziegelhausen und Schlierbach, soll durch einen Neubau ersetzt werden. Spätestens im Jahr 2029 endet die verbleibende Nutzungsdauer. Der Gemeinderat hat am 24. Juli 2025 den Neubau nach der dritten Planungsvariante beschlossen: getrennte Verkehrsführung, geringe Eingriffe in Nachbargrundstücke und ein separater Geh- und Radwegsteg, der vor dem Abriss entsteht und während der Bauzeit die Neckarquerung sichert. Die Detailplanung startet nun, das Planfeststellungsverfahren und der Bauantrag folgen. Eine Bürgerinformation ist für Frühjahr 2026 vorgesehen.

Weitere Informationen gibt es online unter www.heidelberg.de/ziegelhaeuserbruecke

Quelle: Stadt Heidelberg