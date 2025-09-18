Heidelberg sucht neue rechtliche Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer – Info-Veranstaltung im Rathaus am Mittwoch, 8. Oktober



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Menschen, die ihre Angelegenheiten aufgrund gesundheitlicher oder geistiger Einschränkungen nicht mehr selbst regeln können, benötigen Unterstützung. Die Betreuungsbehörde der Stadt Heidelberg sucht deshalb aktuell wieder engagierte Personen, die als freiberufliche rechtliche Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer tätig werden möchten.

Berufsbetreuer vertreten die Interessen volljähriger Menschen in Vermögens-, Gesundheits- und Behördenangelegenheiten. Sie arbeiten eng mit Gerichten, Banken, Behörden und sozialen Einrichtungen zusammen und dokumentieren ihre Tätigkeit regelmäßig gegenüber dem Betreuungsgericht.

Die Aufgabe ist anspruchsvoll, zugleich aber auch vielseitig und gesellschaftlich bedeutsam. Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer arbeiten selbstständig und können flexibel in Voll- oder Teilzeit arbeiten. Die Vergütung erfolgt nach dem Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz (VBVG). Voraussetzung für die Tätigkeit sind die nachgewiesene Sachkunde sowie eine Registrierung nach gesetzlichen Vorgaben.

Informationsveranstaltung am 8. Oktober um 17 Uhr

Interessierte sind herzlich eingeladen, sich persönlich zu informieren: Am Mittwoch, 8. Oktober 2025, um 17 Uhr stellt die Betreuungsbehörde der Stadt Heidelberg die Tätigkeit im Kleinen Rathaussaal, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg, ausführlich vor.

Weitere Informationen gibt es online unter www.heidelberg.de/betreuungsbehoerde.

Für Fragen steht die Betreuungsbehörde zur Verfügung:

Stadt Heidelberg

Amt für Soziales und Senioren – Betreuungsbehörde

Bergheimer Straße 155

69115 Heidelberg

E-Mail: betreuungsbehoerde@heidelberg.de

Quelle: Stadt Heidelberg