Heidelberg – „Historische Gärten im Klimawandel“: Aktionstag mit Führungen, Informationsständen und Podiumsdiskussion

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 27. September, lädt Schloss Heidelberg von 11.00 bis 17.15 Uhr zum
bundesweiten Aktionstag „Historische Gärten im Klimawandel“ ein.
Vier Führungen, verschiedene Infostände und eine Podiumsdiskussion mit
Finanzstaatssekretärin Gisela Splett geben den Gästen Einblicke in die Folgen des
Klimawandels für Flora und Fauna – und zeigen, wie gegengesteuert werden kann.
Aktionstag zeigt Klimafolgen für Flora und Fauna
Der Klimawandel ist kein abstraktes Phänomen, das erst in der Zukunft Probleme
verursachen wird. „Die Veränderungen sind konkret, messbar und haben bereits
unmittelbare Auswirkungen. Das erkennen wir in unsren Gärten“, erklärt Patricia Alberth,
Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. „Wir laden
alle Interessierten ein, sich am Aktionstag vor Ort darüber zu informieren. Den
bundesweiten Aktionstag „Historische Gärten im Klimawandel“ rief die
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen (AGDS) 2024 ins Leben.
Damals nahmen die Staatlichen Schlösser und Gärten im Schlossgarten Schwetzingen
mit verschiedenen Aktionen teil. In diesem Jahr bietet Schloss Heidelberg dem
Aktionstag am Samstag, 27. September, von 11.00 bis 17.15 Uhr eine Bühne: Dabei
finden mehrere Führungen zum Thema Klimawandel statt. Zusammen mit den
Informationsständen zeigen sie, wo die Veränderungen schon jetzt im Schlossgarten
erfahrbar sind. Eine Podiumsdiskussion im Ottheinrichsbau rundet den Aktionstag ab.
Die Teilnahme an den Führungen, der Podiumsdiskussion und der Zugang zu den
Infoständen ist kostenlos.
Führungen zeigen Auswirkungen des Klimawandels
Die Führungen am Aktionstag starten um 11.20 Uhr. Den Auftakt macht „Bäume im
Klimawandel“. Der Rundgang durch den Schlossgarten geht auf die Folgen des
Klimawandels ein – und auf die Maßnahmen, die zum Schutz ergriffen werden. Um
11.40 Uhr können die Gäste bei „Der Weg des Wassers durch den Schlossgarten“ mehr
über das kostbare Nass erfahren. Nicht nur Pflanzen und Bäume sind vom Klimawandel
betroffen, sondern auch Tiere. Das zeigt der NABU Heidelberg bei „Vögel und
Amphibien im Klimawandel“ um 12.00 Uhr.
Wie die Schlösserverwaltung gegensteuert, lernen die Gäste um 12.20 Uhr: „Wie verändert der Klimawandel unsere Art der
Nachpflanzung?“ lautet der Titel der Führung, bei der die Gartenkonservatorin die
Maßnahmen aufzeigt. Alle vier Führungen finden jeweils zwei Stunden später noch
einmal am Nachmittag statt: Um 13.20 Uhr startet „Bäume im Klimawandel“, um 13.40
Uhr „Der Weg des Wassers durch den Schlossgarten“, um 14.00 Uhr „Vögel und
Amphibien im Klimawandel“ und um 14.20 Uhr „Wie verändert der Klimawandel unsere
Art der Nachpflanzung?“ Treffpunkt für die Führungen ist an den Informationsständen,
die sich vor der Großen Grotte am Brunnen von Vater Rhein befinden. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
Diskussionsrunde und Infostände
Eine Podiumsdiskussion im Ottheinrichsbau um 16.00 Uhr rundet den Aktionstag ab.
Staatssekretärin Gisela Splett, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg,
Prof. Alexander Siegmund, Pädagogische Hochschule Heidelberg, sowie Dr. Meike
Kirscht, Leiterin des Referats Historische Gärten der Staatlichen Schlösser und Gärten,
sprechen über den Klimawandel. Dabei geht es um Fragen wie:
Welche Auswirkungen hat er auf die Biodiversität? Wie kann die Widerstandsfähigkeit der historischen Gärten
gesteigert werden? Geschäftsführerin Patricia Alberth moderiert den Austausch. Am
Aktionstag empfangen zudem vier Informationsstände die Besucherinnen und Besucher
im Schlossgarten. Am Stand des Bezirksimkers erfahren die Gäste alles zum Thema
Wespen – und sehen die Insekten danach vielleicht in einem anderen Licht.
Die Schlossgärtnerin Katja Bischoff informiert die Gäste über das Thema nachhaltiges
Gärtnern und auch der NABU Heidelberg ist vor Ort. Die jüngeren Gäste können mit
Kreuzworträtsel, Suchspiel und Rätselfragen rund um den Klimawandel ihr Wissen in
einer Kinderrallye testen, die an den Ständen erhältlich ist. Eine Anmeldung zur
Podiumsdiskussion ist erforderlich unter veranstaltungen@ssg.bwl.de.
Service und Information
Klimawandel in historischen Gärten
Aktionstag der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen
Samstag, 27. September 2025, 11.00 bis 17.15 Uhr
Programm
Bäume im Klimawandel
11.20 und 13.20 Uhr, Führung mit Hanna Nimmenich, Arboristin der Staatlichen Schlösser und
Gärten
Der Weg des Wassers durch den Schlossgarten
11.40 und 13.40 Uhr, Führung mit Dominik Kühn, Parkleiter der Staatlichen Schlösser und Gärten
Vögel und Amphibien im Klimawandel
12.00 und 14.00 Uhr, Führung mit dem NABU Heidelberg
Wie verändert der Klimawandel unsere Art der Nachpflanzungen?
12.20 und 14.20 Uhr, Führung mit Dr. Karin Seeber, Gartenkonservatorin der Staatlichen Schlösser
und Gärten
Podiumsdiskussion im Ottheinrichsbau
16.00 Uhr, Teilnehmende:
– Staatssekretärin Gisela Splett, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg
– Prof. Alexander Siegmund, PH Heidelberg
– Dr. Meike Kirscht, Referatsleiterin Historische Gärten der SSG
– Moderation: Patricia Alberth, Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten
Eine Anmeldung zur Podiumsdiskussion ist erforderlich unter veranstaltungen@ssg.bwl.de.
Informationsstände
11.00 bis circa 17.00 Uhr
NABU Heidelberg
Bezirksimker zum Thema Wespen
Schlossgärtnerin Katja Bischoff zum Thema nachhaltiges Gärtnern
Rallye für Kinder (Kreuzworträtsel, Suchspiel und Rätselfragen zum Klimawandel)
Treffpunkt
Der Treffpunkt für die Führungen ist an der Großen Grotte. Dort sind auch die
Informationsstände zu finden.
Preis
Die Teilnahme an den Angeboten des Aktionstags sind kostenfrei.
Veranstaltungsort
Schloss Heidelberg
Schlosshof
69117 Heidelberg
Öffnungszeiten
Schlosshof, Altan und Fasskeller
Mo bis So, Feiertag 09.00 bis 18.00 Uhr
Letzter Einlass um 17.30 Uhr
Schlossinnenräume
Die Innenräume sind nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen.
1. April bis 2. November
Mo bis Fr 11.00 –16.00 Uhr stündlich
Sa, So, Feiertag 10.00 – 16.00 Uhr stündlich
3. November bis 27. März
Mo bis Fr 11.00, 12.00, 14.00 und 15.00 Uhr
Sa, So, Feiertag 11.00 – 15.00 Uhr stündlich
Preise
Schlossticket
Erwachsene 11,00 €
Ermäßigte 5,50 €
Hinweis
Das Schlossticket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt mit der Bergbahn zum Schloss, den
Schlosshofeintritt, die Besichtigung des Großen Fasses sowie den Eintritt in das
Deutsche Apotheken-Museum.
Quelle: Stadt Heidelberg