Heidelberg – „Historische Gärten im Klimawandel“: Aktionstag mit Führungen, Informationsständen und Podiumsdiskussion



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 27. September, lädt Schloss Heidelberg von 11.00 bis 17.15 Uhr zum

bundesweiten Aktionstag „Historische Gärten im Klimawandel“ ein.

Vier Führungen, verschiedene Infostände und eine Podiumsdiskussion mit

Finanzstaatssekretärin Gisela Splett geben den Gästen Einblicke in die Folgen des

Klimawandels für Flora und Fauna – und zeigen, wie gegengesteuert werden kann.

Aktionstag zeigt Klimafolgen für Flora und Fauna

Der Klimawandel ist kein abstraktes Phänomen, das erst in der Zukunft Probleme

verursachen wird. „Die Veränderungen sind konkret, messbar und haben bereits

unmittelbare Auswirkungen. Das erkennen wir in unsren Gärten“, erklärt Patricia Alberth,

Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. „Wir laden

alle Interessierten ein, sich am Aktionstag vor Ort darüber zu informieren. Den

bundesweiten Aktionstag „Historische Gärten im Klimawandel“ rief die

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen (AGDS) 2024 ins Leben.



Damals nahmen die Staatlichen Schlösser und Gärten im Schlossgarten Schwetzingen

mit verschiedenen Aktionen teil. In diesem Jahr bietet Schloss Heidelberg dem

Aktionstag am Samstag, 27. September, von 11.00 bis 17.15 Uhr eine Bühne: Dabei

finden mehrere Führungen zum Thema Klimawandel statt. Zusammen mit den

Informationsständen zeigen sie, wo die Veränderungen schon jetzt im Schlossgarten

erfahrbar sind. Eine Podiumsdiskussion im Ottheinrichsbau rundet den Aktionstag ab.

Die Teilnahme an den Führungen, der Podiumsdiskussion und der Zugang zu den

Infoständen ist kostenlos.

Führungen zeigen Auswirkungen des Klimawandels

Die Führungen am Aktionstag starten um 11.20 Uhr. Den Auftakt macht „Bäume im

Klimawandel“. Der Rundgang durch den Schlossgarten geht auf die Folgen des

Klimawandels ein – und auf die Maßnahmen, die zum Schutz ergriffen werden. Um

11.40 Uhr können die Gäste bei „Der Weg des Wassers durch den Schlossgarten“ mehr

über das kostbare Nass erfahren. Nicht nur Pflanzen und Bäume sind vom Klimawandel

betroffen, sondern auch Tiere. Das zeigt der NABU Heidelberg bei „Vögel und

Amphibien im Klimawandel“ um 12.00 Uhr.



Wie die Schlösserverwaltung gegensteuert, lernen die Gäste um 12.20 Uhr: „Wie verändert der Klimawandel unsere Art der

Nachpflanzung?“ lautet der Titel der Führung, bei der die Gartenkonservatorin die

Maßnahmen aufzeigt. Alle vier Führungen finden jeweils zwei Stunden später noch

einmal am Nachmittag statt: Um 13.20 Uhr startet „Bäume im Klimawandel“, um 13.40

Uhr „Der Weg des Wassers durch den Schlossgarten“, um 14.00 Uhr „Vögel und

Amphibien im Klimawandel“ und um 14.20 Uhr „Wie verändert der Klimawandel unsere

Art der Nachpflanzung?“ Treffpunkt für die Führungen ist an den Informationsständen,

die sich vor der Großen Grotte am Brunnen von Vater Rhein befinden. Eine Anmeldung

ist nicht erforderlich.

Diskussionsrunde und Infostände

Eine Podiumsdiskussion im Ottheinrichsbau um 16.00 Uhr rundet den Aktionstag ab.

Staatssekretärin Gisela Splett, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg,

Prof. Alexander Siegmund, Pädagogische Hochschule Heidelberg, sowie Dr. Meike

Kirscht, Leiterin des Referats Historische Gärten der Staatlichen Schlösser und Gärten,

sprechen über den Klimawandel. Dabei geht es um Fragen wie:

Welche Auswirkungen hat er auf die Biodiversität? Wie kann die Widerstandsfähigkeit der historischen Gärten

gesteigert werden? Geschäftsführerin Patricia Alberth moderiert den Austausch. Am

Aktionstag empfangen zudem vier Informationsstände die Besucherinnen und Besucher

im Schlossgarten. Am Stand des Bezirksimkers erfahren die Gäste alles zum Thema

Wespen – und sehen die Insekten danach vielleicht in einem anderen Licht.

Die Schlossgärtnerin Katja Bischoff informiert die Gäste über das Thema nachhaltiges

Gärtnern und auch der NABU Heidelberg ist vor Ort. Die jüngeren Gäste können mit

Kreuzworträtsel, Suchspiel und Rätselfragen rund um den Klimawandel ihr Wissen in

einer Kinderrallye testen, die an den Ständen erhältlich ist. Eine Anmeldung zur

Podiumsdiskussion ist erforderlich unter veranstaltungen@ssg.bwl.de.

Service und Information

Klimawandel in historischen Gärten

Aktionstag der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlösserverwaltungen

Samstag, 27. September 2025, 11.00 bis 17.15 Uhr

Programm

Bäume im Klimawandel

11.20 und 13.20 Uhr, Führung mit Hanna Nimmenich, Arboristin der Staatlichen Schlösser und

Gärten

Der Weg des Wassers durch den Schlossgarten

11.40 und 13.40 Uhr, Führung mit Dominik Kühn, Parkleiter der Staatlichen Schlösser und Gärten

Vögel und Amphibien im Klimawandel

12.00 und 14.00 Uhr, Führung mit dem NABU Heidelberg

Wie verändert der Klimawandel unsere Art der Nachpflanzungen?

12.20 und 14.20 Uhr, Führung mit Dr. Karin Seeber, Gartenkonservatorin der Staatlichen Schlösser

und Gärten

Podiumsdiskussion im Ottheinrichsbau

16.00 Uhr, Teilnehmende:

– Staatssekretärin Gisela Splett, Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg

– Prof. Alexander Siegmund, PH Heidelberg

– Dr. Meike Kirscht, Referatsleiterin Historische Gärten der SSG

– Moderation: Patricia Alberth, Geschäftsführerin der Staatlichen Schlösser und Gärten

Eine Anmeldung zur Podiumsdiskussion ist erforderlich unter veranstaltungen@ssg.bwl.de.

Informationsstände

11.00 bis circa 17.00 Uhr

NABU Heidelberg

Bezirksimker zum Thema Wespen

Schlossgärtnerin Katja Bischoff zum Thema nachhaltiges Gärtnern

Rallye für Kinder (Kreuzworträtsel, Suchspiel und Rätselfragen zum Klimawandel)

Treffpunkt

Der Treffpunkt für die Führungen ist an der Großen Grotte. Dort sind auch die

Informationsstände zu finden.

Preis

Die Teilnahme an den Angeboten des Aktionstags sind kostenfrei.

Veranstaltungsort

Schloss Heidelberg

Schlosshof

69117 Heidelberg

Öffnungszeiten

Schlosshof, Altan und Fasskeller

Mo bis So, Feiertag 09.00 bis 18.00 Uhr

Letzter Einlass um 17.30 Uhr

Schlossinnenräume

Die Innenräume sind nur im Rahmen einer Führung zu besichtigen.

1. April bis 2. November

Mo bis Fr 11.00 –16.00 Uhr stündlich

Sa, So, Feiertag 10.00 – 16.00 Uhr stündlich

3. November bis 27. März

Mo bis Fr 11.00, 12.00, 14.00 und 15.00 Uhr

Sa, So, Feiertag 11.00 – 15.00 Uhr stündlich

Preise

Schlossticket

Erwachsene 11,00 €

Ermäßigte 5,50 €

Hinweis

Das Schlossticket beinhaltet die Hin- und Rückfahrt mit der Bergbahn zum Schloss, den

Schlosshofeintritt, die Besichtigung des Großen Fasses sowie den Eintritt in das

Deutsche Apotheken-Museum.

Quelle: Stadt Heidelberg