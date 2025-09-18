Heidelberg – Bürgerämter: Ab sofort nur noch digitale Fotos für Personalausweis oder Reisepass zulässig



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Nach den Vorgaben des Bundesinnenministeriums sollten bei der Beantragung von Personalausweisen oder Reisepässen seit dem 1. Mai 2025 ausschließlich Passbilder in digitaler Form eingereicht werden. Aufgrund bundesweit auftretender Probleme mit der technischen Umsetzung der neuen Vorgaben konnten diese bislang nicht umgesetzt werden. Inzwischen wurden die Probleme behoben und die Vorgaben können umgesetzt werden. Die Bürgerämter der Stadt Heidelberg weisen darauf hin, dass Passbilder ab sofort nur noch in digitaler Form eingereicht werden können. Bei Führerscheinangelegenheiten oder beim Heidelberg-Pass/Heidelberg-Pass+ wird weiterhin ein ausgedrucktes biometrisches Lichtbild bei der Antragstellung benötigt.

Lichtbilder können gegen eine Gebühr direkt in der Behörde elektronisch erstellt und medienbruchfrei in den Antragsprozess übernommen werden. Dafür stehen in jedem Bürgeramt entsprechende Geräte, sogenannte PointID, zur Verfügung. Die Gebühren betragen pro Nutzung 6 Euro. Bürgerinnen und Bürger können Lichtbilder zudem weiterhin bei einem Fotodienstleister (zum Beispiel in einem Foto-Studio oder beim Drogeriemarkt dm) separat anfertigen lassen. Für Fotos von Babys und Kleinkindern empfehlen die Bürgerämter der Stadt Heidelberg, einen Fotografen aufzusuchen. Das erleichtert die Einhaltung der biometrischen Vorgaben deutlich. Private Fotodienstleister müssen die digitalen Fotos mit einer sicheren und verschlüsselten Verbindung über eine Cloud an das Bürgeramt senden. Hierfür haben sich nach Angaben des Cloud-Anbieters Ringfoto bundesweit bereits mehr als 3.200 Fotodienstleister registriert.

Termine für die Antragstellung in den Bürgerämtern der Stadt Heidelberg können bequem online unter termin.heidelberg.de gebucht werden. Öffnungszeiten sind zu finden unter www.heidelberg.de/buergeramt. Weitere Informationen zur neuen Regelung mit digitalen Passbildern finden sich unter www.bmi.bund.de und unter www.personalausweisportal.de.



Quelle: Stadt Heidelberg