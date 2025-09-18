Heidelberg beteiligt sich an Earth Night 2025 – Internationale Aktion gegen Lichtverschmutzung am Freitag, 19. September



Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg macht in diesem Jahr bei der internationalen Aktion Earth Night mit: Am Freitag, 19. September 2025, schalten die Stadtwerke Heidelberg an zahlreichen Gebäuden und öffentlichen Plätzen für die ganze Nacht die Beleuchtung aus. Unter dem Motto „Licht aus – Für eine ganze Nacht“ macht die Initiative auf die negativen Folgen künstlicher Beleuchtung aufmerksam und wirbt für einen bewussteren Umgang mit der Ressource Licht.

In Heidelberg werden unter anderem die Alte Brücke, die Heiliggeistkirche, die Jesuitenkirche sowie weitere markante Orte wie der Neuenheimer Marktplatz und die Grenzhöferweg-Brücke verdunkelt. Auch an der Schwetzinger Terrasse in der Bahnstadt sowie an weiteren Standorten wird die Beleuchtung abgeschaltet.

Zusätzlich wird die Halbnachtschaltung im überwiegenden Teil Heidelbergs angepasst: Die übliche Dimmung der Straßenbeleuchtung um 50 Prozent erfolgt am Aktionstag bereits um 21 Uhr statt wie sonst üblich um 22 Uhr.

Die Aktion ist Teil der weltweiten Initiative Earth Night, die deutlich machen möchte, wie wichtig dunkle Nächte für Mensch, Tier und Umwelt sind – von der Verringerung von Lichtverschmutzung, Energieverbrauch und CO2-Ausstoß bis zum Schutz der natürlichen Rhythmen. Weitere Informationen zur weltweiten Aktion gibt es im Internet unter earth-night.info.

Quelle: Stadt Heidelberg