Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Trail Marathon



Heidelberg / Metropolregio Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 21. September 2025, findet in Heidelberg im Bereich Altstadt und Neuenheim der diesjährige Trail Marathon statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung kommt es zu abweichendem Betrieb auf den rnv-Buslinien 20, 34, 36 und 39.

Linie 20

Fahrtrichtung S-Bf Altstadt

gültig von etwa 7:45 Uhr bis etwa 12:30 Uhr

Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt

Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

Fahrtrichtung Sportzentrum Nord

gültig von Betriebsbeginn bis etwa 19:15 Uhr

Umleitung zwischen Herrenmühle (abweichend Steig B) und Peterskirche

Entfall der Haltestellen Rathaus/Bergbahn und Oberer Fauler Pelz

Linie 34

gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 12:30 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und Stiftsmühle

Entfall der Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlaß und Stift Neuburg

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke, Neckarmünzplatz, S-Bf Altstadt, Rombachweg, Jägerhaus, Adler-Überfahrt, S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, Kleingemünder Straße (nur Richtung HD Hauptbahnhof Süd), Kleingemünder Straße Ost (nur Richtung Heiligkreuzsteinach) und Textilmuseum (nur Richtung Heiligkreuzsteinach)

Linie 36

Fahrtrichtung Ziegelhausen Köpfel

gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 12:15 Uhr

Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt

Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

Fahrtrichtung Betriebshof

gültig von Betriebsbeginn bis etwa 19:10 Uhr

Umleitung zwischen Herrenmühle (abweichend Steig B) und Peterskirche

Entfall der Haltestellen Rathaus/Bergbahn und Oberer Fauler Pelz

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH