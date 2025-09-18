Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Trail Marathon

Heidelberg / Metropolregio Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 21. September 2025, findet in Heidelberg im Bereich Altstadt und Neuenheim der diesjährige Trail Marathon statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung kommt es zu abweichendem Betrieb auf den rnv-Buslinien 20, 34, 36 und 39.
Linie 20
Fahrtrichtung S-Bf Altstadt
gültig von etwa 7:45 Uhr bis etwa 12:30 Uhr
Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt
Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
Fahrtrichtung Sportzentrum Nord
gültig von Betriebsbeginn bis etwa 19:15 Uhr
Umleitung zwischen Herrenmühle (abweichend Steig B) und Peterskirche
Entfall der Haltestellen Rathaus/Bergbahn und Oberer Fauler Pelz
Linie 34
gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 12:30 Uhr
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und Stiftsmühle
Entfall der Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlaß und Stift Neuburg
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke, Neckarmünzplatz, S-Bf Altstadt, Rombachweg, Jägerhaus, Adler-Überfahrt, S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen, Kleingemünder Straße (nur Richtung HD Hauptbahnhof Süd), Kleingemünder Straße Ost (nur Richtung Heiligkreuzsteinach) und Textilmuseum (nur Richtung Heiligkreuzsteinach)
Linie 36
Fahrtrichtung Ziegelhausen Köpfel
gültig von etwa 8 Uhr bis etwa 12:15 Uhr
Umleitung zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt
Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
Fahrtrichtung Betriebshof
gültig von Betriebsbeginn bis etwa 19:10 Uhr
Umleitung zwischen Herrenmühle (abweichend Steig B) und Peterskirche
Entfall der Haltestellen Rathaus/Bergbahn und Oberer Fauler Pelz
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH