Frankenthal – Vortrag „Ludwig Marum – eines der ersten Opfer des NS-Terrors“ an der vhs Frankenthal

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In dem Vortrag „Ludwig Marum – eines der ersten Opfer des NS-Terrors“ am Donnerstag, den 09. Oktober wird von dem Referenten Herbert Baum das Leben von Ludwig Marum, der 1882 in Frankenthal geborene Politiker und Reichstagsabgeordnete, vorgestellt. Ludwig Marum wurde eines der ersten Opfer des NS-Terrors. Nach seiner Verhaftung am 10. März 1933 wurde er im neu errichteten Konzentrationslager (KZ) Kislau bei Bad Schönborn (Walldorf) am 29. März 1934 ermordet. Die von den NS-Behörden verbreitete Version, Marum habe sich selbst getötet, fand in der informierten Bevölkerung keinen Glauben. Bei der Beerdigung auf dem Hauptfriedhof Karlsruhe beteiligten sich trotz der Bedrohung durch die Polizei über 3000 Menschen. Der Vortrag findet als Kooperation mit dem Förderverein für jüdisches Gedenken Frankenthal von 19 bis 20:30 Uhr statt.

Weitere Informationen in der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: Stadt Frankenthal