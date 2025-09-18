Frankenthal – führt in den Kitas Messenger-App „Sdui“ ein – digitale Kommunikation für Eltern und Einrichtungen

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal führt in den städtischen Frankenthaler Kindertagesstätten
schrittweise die in vielen Frankenthaler Schulen bereits verwendete Messenger-App
Sdui ein. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Eltern und Einrichtungen zu
vereinfachen, zu bündeln und datenschutzkonform zu gestalten. Eine einheitliche
App war auch ein lang gehegter Wunsch des Stadtelternausschusses, der nun
umgesetzt wird.
Im September starten zunächst vier Kitas mit der App: Carl-Spitzweg-Straße,
Ziegelhofweg, Jakobsplatz und Am Strandbad. Spätestens ab Oktober 2025 sollen
alle vier Einrichtungen die App vollumfänglich im Betrieb haben.
„Mit der Einführung von Sdui gehen unsere Kitas einen wichtigen Schritt in Richtung
moderner, sicherer und schneller Elternkommunikation. Als zweifacher Familienvater
war es mir besonders wichtig, ein einheitliches System zu schaffen, das Familien
entlastet und den Austausch zwischen Eltern und Einrichtungen deutlich erleichtert“,
freut sich Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.
Die App bietet zahlreiche Funktionen, die den Alltag von Eltern und pädagogischem
Personal erleichtern:
Austausch von Elternbriefen, Dokumenten und Fotos über eine
datenschutzkonforme Cloud
Einsehbarer Essensplan direkt auf dem Smartphone
Digitale Krankmeldungen und Abwesenheiten
Übersetzungsfunktion in 32 Sprachen, um Sprachbarrieren abzubauen
Newsfeed und Kalender mit Terminen, Veranstaltungen und Schließtagen
Nahtloser Übergang: Da Sdui bereits an vielen Schulen in Frankenthal im
Einsatz ist, können Familien künftig eine einheitliche Plattform für Kita und
Schule nutzen.
Die Registrierung erfolgt für Eltern einfach über einen individuellen Zugangscode,
den sie von der jeweiligen Kita erhalten. Anschließend kann Sdui sowohl als App auf
mobilen Geräten als auch als Web-Anwendung am Computer genutzt werden.
Im November 2025 wird es ein gemeinsames Treffen mit den vier gestarteten
Einrichtungen geben, um Erfahrungen auszutauschen und Feedback zu sammeln.
Anschließend soll die Einführung der App schrittweise in allen weiteren Frankenthaler
Kitas erfolgen.
Nächste Schritte
Mit der Einführung von Sdui ist ein wichtiger Grundstein für die digitale
Weiterentwicklung der Kitas gelegt. Als nächster Schritt ist ab 2026 die Einführung
einer umfassenden neuen Kita-Software geplant. Diese soll nicht nur die
Einsatzplanung des Personals effizienter gestalten, sondern perspektivisch auch
eine digitale Anmeldung ermöglichen. Damit wird die Stadt Frankenthal ihre
Einrichtungen konsequent weiter digitalisieren und den Service für Familien und
Mitarbeitende nachhaltig verbessern.
Mehr zu den Frankenthaler Kindertagesstätten unter www.frankenthal.de/kitas
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)