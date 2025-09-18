Frankenthal – führt in den Kitas Messenger-App „Sdui“ ein – digitale Kommunikation für Eltern und Einrichtungen



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal führt in den städtischen Frankenthaler Kindertagesstätten

schrittweise die in vielen Frankenthaler Schulen bereits verwendete Messenger-App

Sdui ein. Ziel ist es, die Kommunikation zwischen Eltern und Einrichtungen zu

vereinfachen, zu bündeln und datenschutzkonform zu gestalten. Eine einheitliche

App war auch ein lang gehegter Wunsch des Stadtelternausschusses, der nun

umgesetzt wird.

Im September starten zunächst vier Kitas mit der App: Carl-Spitzweg-Straße,

Ziegelhofweg, Jakobsplatz und Am Strandbad. Spätestens ab Oktober 2025 sollen

alle vier Einrichtungen die App vollumfänglich im Betrieb haben.

„Mit der Einführung von Sdui gehen unsere Kitas einen wichtigen Schritt in Richtung

moderner, sicherer und schneller Elternkommunikation. Als zweifacher Familienvater

war es mir besonders wichtig, ein einheitliches System zu schaffen, das Familien

entlastet und den Austausch zwischen Eltern und Einrichtungen deutlich erleichtert“,

freut sich Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.

Die App bietet zahlreiche Funktionen, die den Alltag von Eltern und pädagogischem

Personal erleichtern:

 Austausch von Elternbriefen, Dokumenten und Fotos über eine

datenschutzkonforme Cloud

 Einsehbarer Essensplan direkt auf dem Smartphone

 Digitale Krankmeldungen und Abwesenheiten

 Übersetzungsfunktion in 32 Sprachen, um Sprachbarrieren abzubauen

 Newsfeed und Kalender mit Terminen, Veranstaltungen und Schließtagen

 Nahtloser Übergang: Da Sdui bereits an vielen Schulen in Frankenthal im

Einsatz ist, können Familien künftig eine einheitliche Plattform für Kita und

Schule nutzen.

Die Registrierung erfolgt für Eltern einfach über einen individuellen Zugangscode,

den sie von der jeweiligen Kita erhalten. Anschließend kann Sdui sowohl als App auf

mobilen Geräten als auch als Web-Anwendung am Computer genutzt werden.

Im November 2025 wird es ein gemeinsames Treffen mit den vier gestarteten

Einrichtungen geben, um Erfahrungen auszutauschen und Feedback zu sammeln.

Anschließend soll die Einführung der App schrittweise in allen weiteren Frankenthaler

Kitas erfolgen.

Nächste Schritte

Mit der Einführung von Sdui ist ein wichtiger Grundstein für die digitale

Weiterentwicklung der Kitas gelegt. Als nächster Schritt ist ab 2026 die Einführung

einer umfassenden neuen Kita-Software geplant. Diese soll nicht nur die

Einsatzplanung des Personals effizienter gestalten, sondern perspektivisch auch

eine digitale Anmeldung ermöglichen. Damit wird die Stadt Frankenthal ihre

Einrichtungen konsequent weiter digitalisieren und den Service für Familien und

Mitarbeitende nachhaltig verbessern.

Mehr zu den Frankenthaler Kindertagesstätten unter www.frankenthal.de/kitas

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)