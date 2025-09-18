Eberbach – Temporäre Lösung für Skateanlage – Neuer Standort für Skateanlage für die Dauer der Bauarbeiten an der B37

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Dauer der Bauarbeiten an der B37 wird der Neckarlauer im jeweiligen Arbeitsbereich ganz oder teilweise gesperrt. Für die Skateanlage konnte nun statt der Einlagerung kurzfristig ein anderer Standort gefunden werden: Die Elemente wurden am Montag durch Mitarbeiter des Bauhofs in den östlichen Bereich des Neckarlauers versetzt und stehen dort für die Dauer der Straßenbauarbeiten zur Verfügung. Nach Abschluss der Arbeiten werden die Elemente wieder an den eigentlichen Standort unterhalb der Stadthalle versetzt. Unabhängig von der bestehenden Skateanlage schreiten die Vorbereitungen für den neuen Skatepark in der Güterbahnhofstraße neben dem Depot 15/7 voran, den der Gemeinderat im März beschlossen hat. Der Skatepark soll mit durchgängiger Betonoberfläche erstellt werden und macht damit allen Rollsportbegeisterten in Eberbach und Umgebung von jung bis alt ein zeitgemäßes Sportangebot, das über die derzeitige kleine Anlage am Neckarlauer weit hinausgeht. Die Planungen sind soweit vorbereitet, dass die Ausschreibungen hierfür erfolgen können, sobald die Anträge auf Fördermittel positiv beschieden werden und das beschlossene Spendenziel von 30.000 € erreicht ist.

Quelle: Stadt Eberbach