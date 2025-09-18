Eberbach – Leseclub für Erwachsene



Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Teilnehmer des Leseclubs für Erwachsene unter der Leitung von Frau Rena Ott-Seidel treffen sich am Donnerstag, 25. September 2025, um 15:30 Uhr auf der Empore vor der Stadtbibliothek Eberbach. Besprochen wird das Buch „Ungebetene Gäste“ von Ayelet Gundar-Goshen.

Zum Buch:

Drama um ein israelisches Paar, dessen kleiner Sohn einen tödlichen Unfall verursacht hat. Verdächtigt wird aber der arabische Handwerker, der gerade in deren Wohnung eine Reparatur durchführt. Ein Buch über Schuld und Rache, Flucht vor Verantwortung und Mitgefühl.

