Bad Dürkheim – Resümee vom Beginn des 609. Bad Dürkheimer Wurstmarkt

Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Der 609. Dürkheimer Wurstmarkt wurde am Freitag (12.9) eröffnet und ging am ersten Wochenende bis zum 16. September. Die Polizei legt auch in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher. Dafür arbeiten wir eng mit der U.S. Militärpolizei, der Ordnungsbehörde, der Feuerwehr, dem Rettungsdienst sowie dem Veranstalter zusammen. Dieses abgestimmte Vorgehen stellt sicher, dass das Fest für alle Gäste möglichst störungsfrei und sicher verläuft.

Neben der festen Wurstmarktwache sind Polizeikräfte auf dem gesamten Festgelände sichtbar im Einsatz. Damit setzen wir – wie bereits in den Vorjahren – auf Präsenz, Ansprechbarkeit und schnelle Reaktionsmöglichkeiten.

Während des Vormarkts wurden bei überwiegend guter Stimmung und passenden Wetterbedingungen folgende Delikte aufgenommen:

15 Körperverletzungen

Zehn Diebstähle, davon drei Taschendiebstähle

drei Beleidigungen und zwei Bedrohungen

Im Vergleich zum Vorjahr bewegt sich die Anzahl der registrierten Straftaten damit auf einem gleichbleibenden Niveau.

Die Polizeidirektion Neustadt bewertet den Verlauf des Vormarkts insgesamt positiv und blickt zuversichtlich auf die kommenden Festtage. Unser Ziel bleibt es, gemeinsam mit allen Beteiligten einen friedlichen, sicheren und erlebnisreichen Dürkheimer Wurstmarkt 2025 zu ermöglichen.

Die Öffnungszeiten am zweiten Wochenende auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim sind dann vom 19. bis 22. September 2025. Weitere Informationen gibt es unter www.duerkheimer-wurstmarkt.de.

Text von Polizeidirektion Neustadt an der Weinstraße und Michael Sonnick

Foto : Das Riesenrad auf dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim (Foto Michael Sonnick)