Sandhausen – NACHTRAG – Garagenbrand

Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Aus bislang unbekannter Ursache brach am Dienstagnachmittag gegen 16:56 Uhr auf dem Dach einer Garage in der Goethestraße in Sandhausen ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und es kam auch nicht zu einem zunächst befürchteten Übegreifen der Flammen auf ein Wohngebäude. Ob zuvor auf dem Garagendach durchgeführte Bauarbeiten ursächlich für den Brandausbruch sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die vom Polizeirevier Wiesloch geführt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der geschätzte Sachschaden beträgt 50.000 Euro.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Bensheim/ BAB5 (ots) – Auf der Bundesautobahn 5 hat sich am Mittwochmorgen (17.09.) gegen 04:37 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen zugetragen. Zwischen der Anschlussstelle Bensheim und der Anschlussstelle Heppenheim kam ein 31-Jähriger Autofahrer aus der Schweiz aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und kam auf ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem offiziellen Spatenstich haben die Stadt Ludwigshafen und die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Vorderpfalz mbH (GEG) als Erschließungsträger am Montag, den 15.09.2025 den Startschuss für die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Im Zinkig“ im Stadtteil Edigheim gegeben. In dem Neubaugebiet entstehen auf einer Gesamtfläche von rund 21.333 Quadratmetern 31 Bauplätze für die Bebauung mit Einfamilienhäusern. ... Mehr lesen»
- Klingenmünster/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Derzeit suchen Kräfte der Polizeidirektion Landau mit zahlreichen weiteren Einsatzkräften im Bereich in und um Klingenmünster nach einer 18-jährigen Frau. Hierbei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Vermisste wurde letztmalig am 16.09.2025 gegen 20 Uhr im Bereich Klingenmünster gesehen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Vermisste ist 160 cm groß und hat ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bauarbeiten an der Maudacher Straße zwischen der Von-Sturmfeder-Straße und Im Brühlchen laufen auf Hochtouren. Beim Presserundgang, zu dem Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, Alexander Tremmel (Abteilungsleiter Straßenbau) sowie Ortsvorsteher Andreas Olbert eingeladen hatten, informierte die Stadt über den aktuellen Stand. Das Großprojekt ist in drei Bauabschnitte gegliedert ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar„Die schlechten Rahmenbedingungen und strukturellen Probleme des Standorts Deutschland haben uns drei Jahre wirtschaftlicher Stagnation beschert. Das schlägt jetzt voll auf die Kommunalhaushalte durch. An Kürzungen führt in solch einer Situation kein Weg vorbei. Potenzial ist vorhanden, denn in den Boomjahren des vergangenen Jahrzehnts mit kräftig steigenden Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt ihre ... Mehr lesen»
- Sandhausen / RNK / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei-, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand in der Goethestraße in Sandhausen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ein Garage handeln. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagabend fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf einem Gehweg der Mannheimer Innenstadt, touchierte beim Vorbeifahren einen Fußgänger und kollidierte anschließend mit einem geparkten Auto. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Radfahrer war gegen 17:45 Uhr mit seinem Rennrad auf einem Gehweg im Quadrat R 1 in Richtung Q 1 unterwegs. Als er zum Überholen ... Mehr lesen»
- Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Aller guten Dinge sind drei: Die beiden Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt (Rathausplatz und Speyerer Tor) werden durch ein drittes Angebot auf dem Jakobsplatz ergänzt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Realisiert werden kann der dritte Brunnen durch Fördermittel des Landes und eine großzügige Spende der Sparkassenstiftung Frankenthal. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, Stadtwerke-Geschäftsführer ... Mehr lesen»
- Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Der Speyerer Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) begrüßt die angekündigte Soforthilfe des Landes im Rahmen des Programms „Handlungsstarke Kommunen“ in Höhe von insgesamt 8,4 Millionen Euro für die Jahre 2025 und 2026. Klar sei jedoch: Diese Mittel sind ausschließlich als Verstärkungsgeld zum teilweisen Ausgleich der Sozial- und Jugendhilfekosten vorgesehen und dürfen nicht für ... Mehr lesen»
- Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Dienstag hat das Oberlandesgericht Stuttgart sein Urteil zum Messerattentat auf dem Marktplatz vom 31. Mai 2024 verkündet. Seit Mitte Februar hat das Gericht die Tat und ihre Hintergründe minutiös rekonstruiert und dazu auch Videoaufnahmen genutzt und zahlreiche Zeugen befragt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Oberbürgermeister Christian Specht: „Das Messerattentat vom 31. Mai steht ... Mehr lesen»
Bensheim – Vollsperrung der #A5 Richtung Süden bis 7.30Uhr
Ludwigshafen – Offizieller Spatenstich im Neubaugebiet „Im Zinkig“ in Edigheim
Klingenmünster – Junge Frau vermisst – Polizeihubschrauber im Einsatz
Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben
Mannheim – „Mannheimer Zukunftshaushalt“ Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel
Sandhausen – ERSTMELDUNG – Feuerwehreinsatz
Mannheim – Radfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto
Frankenthal – Einweihung des dritten Trinkwasserbrunnens auf dem Jakobsplatz
Speyer – Michael Wagner (CDU): Bundesmittel müssen sofort in die Sanierung maroder Bildungseinrichtungen fließen
Mannheim – Stellungnahme von Oberbürgermeister Specht anlässlich des Urteils zum Messerattentat auf dem Marktplatz
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
turm.restaurant
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
KUTHAN IMMOBILIEN
kuthan-immobilien-akademie.de
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-