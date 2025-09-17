  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17.09.2025, 11:09 Uhr

Odenwaldkreis – ROADPOL Safety Days 2025 – Polizei stoppt über 50 Fahrzeuge

Odenwaldkreis (ots) Im Zeitraum vom 16. bis zum 22. September finden die ROADPOL Safety Days statt. Auch die hessische Polizei beteiligt sich an der Aktionswoche mit zahlreichen Maßnahmen zur Sicherheit der schwächeren Verkehrsteilnehmer. Die Aktion soll das Bewusstsein für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr und die gegenseitige Toleranz der einzelnen Verkehrsteilnehmer fördern. Zu den häufigsten Ursachen von Verkehrsunfällen gehören nach wie vor Alkohol oder Drogen sowie Ablenkung und Unaufmerksamkeit.

Am Dienstag (16.09.), in der Zeit zwischen 16.00 und 00.00 Uhr, hat die Polizeidirektion Odenwald mit mehreren Streifen an festen Kontrollstellen aber auch mobil Überprüfungen im Straßenverkehr durchgeführt. Insgesamt wurden 57 Fahrzeuge und 76 Personen von den Ordnungshütern gestoppt.

Mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten, zwei Fahrer ohne Fahrerlaubnis und sieben Fahrzeuge mit Mängeln, die nun zeitnah behoben werden müssen, stellten die Kontrolleure hierbei fest. Ein kurz nach 23.00 Uhr bei einem 50 Jahre alten Autofahrer auf der Bundesstraße 45 in Mümling-Grumbach durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Wie wichtig diese Kontrollen sind, zeigte sich bei einem Unfall, der sich mitten im Kontrollzeitraum ereignete: Bei einer 18 Jahre alten Autofahrerin, die gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße 3318 bei Hassenroth die Kontrolle über ihren Wagen verlor, anschließend von der Fahrbahn geriet und erst im angrenzenden Wald zum Stillstand kam, bestand der Verdacht, dass sie unter dem dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise anderen berauschenden Mitteln stand. Sie musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Polizei stellte ihren Führerschein sicher. Ihre 20 Jahre Beifahrerin war im Fahrzeug eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Frauen kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug der 18-Jährigen entstand Totalschaden. Die Strecke musste vorübergehend voll gesperrt werden.

Die Kontrollen werden auch künftig fortgeführt, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Verkehrsverstöße werden hierbei konsequent geahndet.
Foto: ROADPOL Safety Days 2025 vom 16.09. – 22.09.2025. Verkehrskontrollen im Odenwaldkreis
Polizeipräsidium Südhessen

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Ludwigshafen – Armin Grau, MdB zur heutigen Generaldebatte zum Haushalt 2025

    • Ludwigshafen – Armin Grau, MdB zur heutigen Generaldebatte zum Haushalt 2025
      Ludwigshafen/Frankenthal/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zur heutigen Generaldebatte zum Haushalt 2025 im Bundestag erklärt Armin Grau, Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal und Sprecher für Arbeit und Soziales der Bundestagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Unser Land bröckelt flächendeckend, Brücken wie Schulen. Auf Bahn und Mobilfunk ist kein Verlass. Viele Kommunen sparen sich kaputt. Der Klimaschutz gerät aufs ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Touristin wird Opfer von Taschendieben: Über Tausend Euro gestohlen

    • Frankenthal – Touristin wird Opfer von Taschendieben: Über Tausend Euro gestohlen
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 16.09.2025, gegen 11:30 Uhr, kam es auf dem Rathausplatz in Frankenthal zu einem Taschendiebstahl. Die Täterin entwendete über Tausend Euro und ist bislang unbekannt. Die 74-Jährige Geschädigte aus Santa Catarina (Brasilien) befand sich im Urlaub in der Stadt Frankenthal und besuchte die Thalia-Buchhandlung an der oben genannten Örtlichkeit. Dort ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Kommunale Finanzen: FREIE WÄHLER fordern dreigliedrige Kontrollinstanz

    • Ludwigshafen – Kommunale Finanzen: FREIE WÄHLER fordern dreigliedrige Kontrollinstanz
      Ludwigshafen / Mainz – FW-Gruppe im Landtag Rheinland-Pfalz will Ermittlung des tatsächlichen kommunalen Finanzbedarfs mit parlamentarischer Beteiligung INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Nach Aussagen des Präsidenten des Städte- und Gemeindebunds, Ralph Spiegler, steuern die Kommunen in diesem Jahr auf ein Defizit von 35 Milliarden Euro zu. Für den haushaltspolitischen Sprecher der FREIEN WÄHLER im rheinland-pfälzischen Landtag, Patrick ... Mehr lesen»

      • Bensheim – Vollsperrung der #A5 Richtung Süden bis 7.30Uhr

    • Bensheim – Vollsperrung der #A5 Richtung Süden bis 7.30Uhr
      Bensheim/ BAB5 (ots) – Auf der Bundesautobahn 5 hat sich am Mittwochmorgen (17.09.) gegen 04:37 Uhr ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen zugetragen. Zwischen der Anschlussstelle Bensheim und der Anschlussstelle Heppenheim kam ein 31-Jähriger Autofahrer aus der Schweiz aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Schutzplanke und kam auf ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Offizieller Spatenstich im Neubaugebiet „Im Zinkig“ in Edigheim

    • Ludwigshafen – Offizieller Spatenstich im Neubaugebiet „Im Zinkig“ in Edigheim
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem offiziellen Spatenstich haben die Stadt Ludwigshafen und die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Vorderpfalz mbH (GEG) als Erschließungsträger am Montag, den 15.09.2025 den Startschuss für die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Im Zinkig“ im Stadtteil Edigheim gegeben. In dem Neubaugebiet entstehen auf einer Gesamtfläche von rund 21.333 Quadratmetern 31 Bauplätze für die Bebauung mit Einfamilienhäusern. ... Mehr lesen»

      • Klingenmünster – Junge Frau vermisst – Polizeihubschrauber im Einsatz

    • Klingenmünster – Junge Frau vermisst – Polizeihubschrauber im Einsatz
      Klingenmünster/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Derzeit suchen Kräfte der Polizeidirektion Landau mit zahlreichen weiteren Einsatzkräften im Bereich in und um Klingenmünster nach einer 18-jährigen Frau. Hierbei ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Vermisste wurde letztmalig am 16.09.2025 gegen 20 Uhr im Bereich Klingenmünster gesehen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Vermisste ist 160 cm groß und hat ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben

    • Ludwigshafen – Baustelle in Maudach: Erster Bauabschnitt vorzeitig fertig – Sorgen bleiben
      Ludwigshafen – Maudach / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bauarbeiten an der Maudacher Straße zwischen der Von-Sturmfeder-Straße und Im Brühlchen laufen auf Hochtouren. Beim Presserundgang, zu dem Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt, Alexander Tremmel (Abteilungsleiter Straßenbau) sowie Ortsvorsteher Andreas Olbert eingeladen hatten, informierte die Stadt über den aktuellen Stand. Das Großprojekt ist in drei Bauabschnitte gegliedert ... Mehr lesen»

      • Mannheim – „Mannheimer Zukunftshaushalt“ Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel

    • Mannheim – „Mannheimer Zukunftshaushalt“ Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar„Die schlechten Rahmenbedingungen und strukturellen Probleme des Standorts Deutschland haben uns drei Jahre wirtschaftlicher Stagnation beschert. Das schlägt jetzt voll auf die Kommunalhaushalte durch. An Kürzungen führt in solch einer Situation kein Weg vorbei. Potenzial ist vorhanden, denn in den Boomjahren des vergangenen Jahrzehnts mit kräftig steigenden Gewerbesteuereinnahmen hat die Stadt ihre ... Mehr lesen»

      • Sandhausen – ERSTMELDUNG – Feuerwehreinsatz

    • Sandhausen – ERSTMELDUNG – Feuerwehreinsatz
      Sandhausen / RNK / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Aktuell befinden sich Einsatzkräfte von Polizei-, Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand in der Goethestraße in Sandhausen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um ein Garage handeln. Weitere Erkenntnisse liegen aktuell nicht vor. Es wird nachberichtet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Mannheim – Radfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto

    • Mannheim – Radfahrer touchiert Fußgänger und prallt gegen Auto
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagabend fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf einem Gehweg der Mannheimer Innenstadt, touchierte beim Vorbeifahren einen Fußgänger und kollidierte anschließend mit einem geparkten Auto. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der Radfahrer war gegen 17:45 Uhr mit seinem Rennrad auf einem Gehweg im Quadrat R 1 in Richtung Q 1 unterwegs. Als er zum Überholen ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com