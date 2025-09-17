Mannheim – Bestseller-Autorin in Herzogenried – Anabelle Stehl liest aus ihrem neuesten Roman

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Zweigstelle Herzogenried der Stadtbibliothek Mannheim feiert ihr 50. Jubiläum mit einer Reihe von Veranstaltungen. Bestseller-Autorin Anabelle Stehl ist am Freitag, den 26. September, 18 Uhr in der Stadtbibliothek Mannheim Zweigstelle Herzogenried, Herzogenriedstraße 50, 68169 Mannheim zu Gast und liest aus einer Auswahl ihrer Romane – zum Beispiel auch aus ihrem neuesten Buch „Novel Haven – Levels of Love“. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten an stadtbibliothek.herzogenried@mannheim.de oder telefonisch unter 0621 293 5055. Über Spenden freut sich der Förderverein. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Förderverein der Stadtteilbibliothek Herzogenried e.V. statt.
Quelle: Stadt Mannheim