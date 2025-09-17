Ludwigshafen – Theater im Pfalzbau im November: Übersicht der Veranstaltungen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Theater im Pfalzbau im November: Übersicht der Veranstaltungen –
Samstag, 01.11.25, 18.30 Uhr
Johann Holtrop
Inszenierung Stefan Bachmann
Bühne Olaf Altmann
Kostüme Jana Findeklee, Joki Tewes
Komposition Sven Kaiser
Choreographie Sabina Perry
Licht Michael Gööck
Dramaturgie Lea Goebel
Mit Nicola Gründel, Melanie Kretschmann, Anja Laïs, Rebecca Lindauer, Lea Ruckpaul, Cennet Rüya Voß, Luana Velis, Ines Marie Westernströer, Sabine Waibel
Burgtheater Wien
Österreich
Preise 61 € / 51 € / 41 € / 31 €
Dauer ca. 2 Stunden 20 Minuten, keine Pause
Samstag, 01.11.25, ca. 21.00 Uhr,
Chamber Jazz Lounge
im Anschluss an die Vorstellung
GLÄSERNES FOYER
Eintritt frei
Sonntag, 02.11.25, 19.30 Uhr
Caroline Peters liest
Ein anderes Leben
GLÄSERNES FOYER
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
Dienstag, 04.11.25, 19.30 Uhr
Mittwoch, 05.11.25, 19.30 Uhr
São Paulo Dance Company
Choreographien von Jiří Kylián, Leilane Teles, George Céspedes
Indigo Rose
Choreographie und Bühne Jiří Kylián
Musik Robert Ashley, François Couperin, John Cage, J.S. Bach
Kostüme Joke Visser
Lichtdesign Michael Simon
Umbó
Choreographie Leilane Teles
Musik Tiganá Santana
Kostüme Teresa Abreu
Lichtdesign Gabriele Souza
Ataraxia
Choreographie George Céspedes
Musik Originalsoundtrack von George Céspedes
Kostüme Marco Lima
Lichtdesign André Boll
Brasilien
Preise 61 € / 51 € / 41 € / 31 €
Dauer ca. 1 Stunde 30 Minuten, eine Pause
Dienstag, 04.11.25, ca. 21.30 Uhr
Bossa Lounge
im Anschluss an die Vorstellung
GLÄSERNES FOYER
Eintritt frei
Freitag, 07.11.25, 19.30 Uhr
Wort & Wein
Sankt Martin
Zu Gast
Weingut Ludwig Schneider Altes Schlösschen, St. Martin
Professor Günter Dhom, Zahnarzt
Tobias Lutze, Schauspieler
Moderation Tilman Gersch
Musik Frank Rosenberger
Konzept Barbara Wendland
Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen
In Zusammenarbeit mit der Städtischen Musikschule Ludwigshafen
GLÄSERNES FOYER
Einheitspreis 22 € (inkl. 3 Weinproben)
Samstag, 08.11.25, 19 Uhr
Elias op.70
Oratorium von Felix Mendelssohn Bartholdy
Mit Lisa Wittig, Sopran, Marie Seidler, Alt, Maximilian Vogler, Tenor, Jonas Müller, Bass
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz
Leitung Tristan Meister
Konzert des Beethovenchores Ludwigshafen
PFALZBAU KONZERTSAAL
Preise 40 € / 34 € / 28 € / 22 €
Samstag, 08.11.25, 19.30 Uhr
Sonntag, 09.11.25, 18.00 Uhr
Der Schnittchenkauf
Bühne Leonard Neumann
Kostüme Tabea Braun
Licht Florian Brückner, Denise Potratz
Live-Kamera Jan Speckenbach
Dramaturgie Anna Heesen
Mit Kathrin Angerer, Franz Beil, Rosa Lembeck, Milan Peschel, Martin Wuttke
Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz
Berlin
Preise 45 € / 38 € / 31 € / 24 €
Dauer ca. 2 Stunden, keine Pause
Samstag, 08.11.25, ca. 21.30 Uhr
Britannia Theatre
After-Show-Konzert
im Anschluss an die Vorstellung
GLÄSERNES FOYER
Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €
Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung
Dienstag, 11.11.25, 19.30 Uhr
Sing dela Sing
Alle singen – all night long
Sing dela Sing-Band Bela Brauckmann, Gunter Papperitz, Cem Arnold Süzer
Berlin
KLEINE BÜHNE
Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €
Dauer ca. 2 Stunden 30 Minuten, eine Pause
Bitte beachten Sie: Diese Veranstaltung ist nicht bestuhlt!
Freitag, 14.11.25, 19.30 Uhr
Les Nuits Barbares
Tanzstück von Hervé Koubi
Musik Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Algerische Volksmusik
Musikalische Leitung Maxime Bodson
Licht Lionel Buzonie
Kostüme Guillaume Gabriel, Claudine G-Delattre, Esteban Cedres
Compagnie Hervé Koubi
Frankreich/Algerien
In Koproduktion mit Cannes – Festival de Danse, Centre Chorégraphique National de La Rochelle-Poitou Charente – Cie Accrorap / Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de Marne – Compagnie Käfig / Ballet de l’Opéra National du Rhin – Centre Chorégraphique National de Mulhouse u. a.
Preise 44 € / 37 € / 30 € / 23 €
Dauer ca. 75 Minuten inklusive Einführung, keine Pause
Samstag, 15.11.25, 19.30 Uhr
Ulrich Matthes liest
Franz Kafka: Die Verwandlung
Einheitspreis 32 € / ermäßigt 21 €
Dauer ca. 1 Stunde 50 Minuten, keine Pause
Berlin
Sonntag, 16.11.25, 19.00 Uhr
Ist der Westen am Ende?
Jana Simon im Gespräch mit Alice Schwarzer
GLÄSERNES FOYER
Einheitspreis 17 € / ermäßigt 10 €
Salon Populaire
Freitag, 21.11.25, 19.30 Uhr
Samstag, 22.11.25, 19.30 Uhr
Goethes Faust – allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie
Von Barbara Bürk und Clemens Sienknecht
Inszenierung Barbara Bürk, Clemens Sienknecht
Bühne und Kostüme Anke Grot
Musik Clemens Sienknecht
Live-Musik Friedrich Paravicini
Mit Tabitha Frehner, Anja Herden, Caroline Junghanns, Torben Kessler, Max Landgrebe, Clemens Sienknecht
Schauspiel Hannover
Preise 52 € / 43 € / 35 € / 27 €
Dauer ca. 2 Stunden, keine Pause
Freitag, 21.11.25, ca. 21.30 Uhr
Samstag, 22.11.25, ca. 21.30 Uhr
Chaplin Lounge
im Anschluss an die Vorstellung
Mit Jakob Boyny (Cello), Frank Rosenberger (Klavier)
GLÄSERNES FOYER
Eintritt frei
Sonntag, 23.11.25, 16.00 Uhr
Montag, 24.11.25, 10.00 Uhr
Wildgewusel
Ein tierisches Vergnügen ab 3 Jahren
Inszenierung, Ausstattung, Choreographie Pretty Playful Productions
Komposition Felix Reisel
Mit Vera Hannah Schmidtke, Tim Richter
Rheinisches Landestheater Neuss
STUDIOBÜHNE
Einheitspreis 9 € / ermäßigt 6 €
Familienpaket 27 €
Dauer ca. 45 Minuten
Freitag, 28.11.25, 19.30 Uhr
Samstag, 29.11.25, 19.30 Uhr
Dornröschen / La Belle au bois dormant
Ballett von Marcos Morau
Choreographie Marcos Morau
Musik Peter Tschaikowsky, Juan Cristóbal Saavedra
Bühne Max Glaenzel
Kostüme Silvia Delagneau
Dramaturgie Roberto Fratini
Produktion Opéra de Lyon in Koproduktion mit L’Établissement public du parc de la Grande Halle de la Villette
Mit Unterstützung von Dance Reflection von Van Cleef & Arpels
Ballet de l’Opéra National de Lyon
Frankreich
Preise 61 € / 51 € / 41 € / 31 €
Dauer ca. 1 Stunde 30 Minuten, keine Pause
Freitag, 28.11.25, ca. 21.00 Uhr
Samstag, 29.11.25, ca. 21.00 Uhr
Jembaa Groove
After-Show-Konzert
im Anschluss an die Vorstellung
GLÄSERNES FOYER
Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €
Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung
Telefon Theaterkasse. (0621) 504-25 58
Reservierungen per E-Mail sind jederzeit möglich.
E-Mail Theaterkasse. pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de
Homepage www.theater-im-pfalzbau.de
Qu
elle: Theater im Pfalzbau