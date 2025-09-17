Ludwigshafen – Tag der offenen Tür beim Sozialverband VdK Kreisverband Vorderpfalz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Am Freitag, den 19. September 2025, lädt der Sozialverband VdK Kreisverband Vorderpfalz herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung findet in der Geschäftsstelle in der Bismarckstraße 49 statt.

Die offizielle Eröffnung beginnt um 10 Uhr. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit vielen Informationen rund um die Arbeit des VdK. Darüber hinaus wird ein buntes Rahmenprogramm geboten: musikalische Beiträge sorgen für gute Stimmung, und selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Der VdK freut sich auf zahlreiche Gäste und auf anregende Gespräche.