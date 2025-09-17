Ludwigshafen – O’zapft is! Oktoberfest im Turmrestaurant im Ebertpark am 20. und 21. September 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20. und 21. September 2025 wird es im Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen zünftig: Beim traditionellen Oktoberfest erwartet die Gäste ein stimmungsgeladenes Wochenende mit bayerischen und pfälzischen Spezialitäten, Livemusik und bester Feierlaune.





Der festliche Faßbieranstich erfolgt am Samstag (ca.13.30Uhr) durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, musikalisch begleitet vom Bobenheimer Unterhaltungsorchester. Danach sorgt der Musikverein Oggersheim für urige Wiesn-Atmosphäre am Nachmittag, bevor am Abend mit der Guggemusikgruppe „Die Huddelschnuddler“ kräftig der Kehraus gefeiert wird.

Am Sonntag, den 21.September erwartet die Gäste ein stimmungsvoller und abwechslungsreicher Festtag:

Der Tag beginnt mit einem traditionellen Weißwurst-Frühstück, begleitet vom stilvollen Sound der Bigband Modern Lounge Orchestra. Ab ca.15.00 Uhr sorgt das Chorkonzert des Jungen Chors Take Four für ein weiteres Highlight.

Eintritt frei – Tischreservierung wird empfohlen!

Turmrestaurant im Ebertpark