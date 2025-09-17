Ludwigshafen – Offizieller Spatenstich im Neubaugebiet „Im Zinkig“ in Edigheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem offiziellen Spatenstich haben die Stadt Ludwigshafen und die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Vorderpfalz mbH (GEG) als Erschließungsträger am Montag, den 15.09.2025 den Startschuss

für die Erschließungsarbeiten im Neubaugebiet „Im Zinkig“ im Stadtteil Edigheim gegeben. In dem Neubaugebiet entstehen auf einer Gesamtfläche von rund 21.333 Quadratmetern 31 Bauplätze für die Bebauung mit Einfamilienhäusern. Zusätzlich wird die Straße „Im Zinkig“ modernisiert und erweitert, um der zukünftigen Frequentierung gerecht zu werden. Die Erschließungsarbeiten sollen bis Ende 2026 abgeschlossen werden.

Den symbolischen ersten Spatenstich vollzogen Baudezernent Alexander Thewalt, Ortsvorsteher Frank Meier, die Geschäftsführer der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Dieter Schneider und Christopher Schulz, Lars Piske (Planungsbüro Piske), Matthias Müller (Bender Bau) sowie Vertreter des Bereichs Tiefbau.

Die Geschäftsführer der GEG bedankten sich bei den Verantwortlichen der Stadt Ludwigshafen für die konstruktiven Gespräche während der gesamten Planungsphase und brachten Ihre Freude zum Ausdruck, das erschlossene Baugebiet voraussichtlich Ende 2026 an die Grundstückeigentümer übergeben zu können. Als Ludwigshafener Unternehmen freue man sich, einen Teil zur Stadtentwicklung Ludwigshafens beitragen zu können.

Baudezernent Alexander Thewalt unterstrich die Bedeutung des Spatenstichs als wichtigen Meilenstein und deutliches Zeichen für die Zukunft der Stadt Ludwigshafen. Außerdem hob er hervor, dass Maßnahmen ergriffen werden um den Verkehr während der Bauphase aufrecht zu erhalten. Ortsvorsteher Frank Meier dankte den Beteiligten und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Ausbau zügig vorangeht.

Die GEG und ihre Aufgaben

Die GEG wurde im Jahr 2018 als gemeinsame Initiative der Pfalzwerke Aktiengesellschaft und der Sparkasse Vorderpfalz gegründet, um Kommunen bei der Entwicklung und Erschließung von Gewerbeund Wohngrundstücken zu unterstützen. Neben der Vermarktung von Grundstücken erwirbt die GEG auch selbst Grundstücke und vermittelt sie an Bauherren und Investoren. Sie nimmt eine aktive Rolle bei der Projektierung und Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen ein, initiiert und begleitet

Bebauungsplanverfahren und übernimmt die Erschließungsplanung und -steuerung mit örtlicher Bauleitung. Darüber hinaus bietet die GEG den Ankauf von Grundstücken und die Vorfinanzierung von Kosten sowie die Planung, Projektierung und Errichtung von Anlagen zur Ver- und Entsorgung an v.l.n.r.: Dieter Schneider (GEG/Pfalzwerke AG), Enes Kervan und Björn Berlenbach (Stadt Ludwigshafen), Markus Müller (Bender Bau), Christopher Schulz (GEG/Sparkasse Vorderpfalz), Frank Meier (Ortsvorsteher Oppau), Alexander Thewalt (Baudezernent Stadt Ludwigshafen), Dr. Peter Wolf (Notar), Lars Piske (Planungsbüro Piske), Oliver Kolb (Vorstandsmitglied Sparkasse Vorderpfalz).

Quelle: GEG Vorderpfalz mbH

