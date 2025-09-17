  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

17.09.2025, 21:53 Uhr

Leininger Land – Stromausfall in vielen Gemeinden der Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim

Leiningerland / Freinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Abend des 17.09.2025 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Stromausfall im Netz der Pfalzwerke. Betroffen waren die Ortschaften Herxheim am Berg, Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Dackenheim, Battenberg, Kleinkarlbach, Neuleiningen, Sausenheim, Obrigheim, Bockenheim a.d.W. & Kindenheim. Als Ursache konnte die Pfalzwerke Defekte an zwei Mittelspannungsleitungen ausmachen. Gegen 21:15 Uhr lief das Netz wieder störungsfrei.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    INSERAT

    INSERAT
    MRN-SHOP.de
    BEI REGIONALEN UNTERNEHMEN KAUFEN

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Mannheim – Willkommen im Universitätsklinikum, kleiner Adler

    • Mannheim – Willkommen im Universitätsklinikum, kleiner Adler
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Geburtsstadt unseres Stammverein MERC und später unserer Adler. Unsere Heimat, unser Zuhause. Mannheim, der Ort, an dem wir Eishockey spielen können und dürfen, an dem wir verwurzelt sind, an dem wir uns sicher und wohl fühlen. Und für jährlich rund 3.500 Neugeborene soll Mannheim ein genauso sicherer Hafen werden. Gut ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Landrat Körner verleiht zum letzten Mal Weinpatenschaften des Kreises Designierter Nachfolger Knörr setzt Tradition fort

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Landrat Körner verleiht zum letzten Mal Weinpatenschaften des Kreises Designierter Nachfolger Knörr setzt Tradition fort
      Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist eine Auszeichnung, die zugleich eine Anerkennung für die Verdienste für den Rhein-Pfalz-Kreis bedeutet: Am Dienstag hat Landrat Clemens Körner neun neue Weinpaten ernannt, die sich um den Rhein-Pfalz-Kreis verdient gemacht oder als Kreisbürger etwas Besonderes geleistet haben. Im familiären Rahmen beim Kleintierzuchtverein Kleinniedesheim nahmen die neuen Paten ihre Urkunde ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Nachtrag – Großbrand auf Schrottplatz in Rheingönheim: Selbstentzündung mögliche Ursache

    • Ludwigshafen – Nachtrag – Großbrand auf Schrottplatz in Rheingönheim: Selbstentzündung mögliche Ursache
      Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es am Samstag (13.09.2025) auf dem Gelände einer Firma zur Fahrzeugverwertung in der Erbachstraße zu einem Großbrand, die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort am Montag (15.09.2025) durch Brandermittler ... Mehr lesen»

      • Bad Dürkheim – Kuthan Immobilien Akademie: Vortragsabend am Donnerstag, 25. September 2025, um 18 Uhr

    • Bad Dürkheim – Kuthan Immobilien Akademie: Vortragsabend am Donnerstag, 25. September 2025, um 18 Uhr
      Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit zwei Vorträgen ist die Kuthan Immobilien Akademie am Donnerstag, 25. September 2025, zu Gast in der Burgkirche Bad Dürkheim (Leiningerstraße 19). Der Immobilienexperte Horst Langer gibt ab 18 Uhr wertvolle Tipps zum erfolgreichen Verkauf einer Immobilie und Rechtsanwalt Dr. Clemens Pfister nimmt ab 19 Uhr in den Blick, worauf ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – O’zapft is! Oktoberfest im Turmrestaurant im Ebertpark am 20. und 21. September 2025

    • Ludwigshafen – O’zapft is! Oktoberfest im Turmrestaurant im Ebertpark am 20. und 21. September 2025
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20. und 21. September 2025 wird es im Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen zünftig: Beim traditionellen Oktoberfest erwartet die Gäste ein stimmungsgeladenes Wochenende mit bayerischen und pfälzischen Spezialitäten, Livemusik und bester Feierlaune. Der festliche Faßbieranstich erfolgt am Samstag (ca.13.30Uhr) durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, musikalisch begleitet vom Bobenheimer Unterhaltungsorchester. Danach sorgt der Musikverein ... Mehr lesen»

      • Worms – Nachtrag – Tötungsdelikt – 73-Jährige starb durch massive Gewalteinwirkung

    • Worms – Nachtrag – Tötungsdelikt – 73-Jährige starb durch massive Gewalteinwirkung
      Worms / Mainz (ots) Die Staatsanwaltschaft Mainz und das Polizeipräsidium Mainz geben nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen neue Erkenntnisse zu dem Tötungsdelikt bekannt, das sich am 30. August 2025 in Worms-Weinsheim ereignete. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass es am frühen Abend des Tattages in ihrem Haus zu einem Zusammentreffen ... Mehr lesen»

      • Mainz – Dr. Jan Bollinger (AfD-Fraktion): „AfD-Fraktion will dem ländlichen Raum die Potentiale der hybriden Dorfläden ermöglichen“

    • Mainz – Dr. Jan Bollinger (AfD-Fraktion): „AfD-Fraktion will dem ländlichen Raum die Potentiale der hybriden Dorfläden ermöglichen“
      Mainz – Dr. Jan Bollinger, Vorsitzender und kommunalpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, erklärt zum Gesetzentwurf der Landesregierung: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Die Stoßrichtung ist richtig und wird von uns unterstützt. Hybride Dorfläden können die Nahversorgung im ländlichen Raum sichern, wenn klassische Geschäfte längst aufgegeben haben. Jahrzehntelang ließen die rotgeführten Landesregierungen den ländlichen Raum links liegen. Kurz vor ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – „Troja! Blinde Passagiere im trojanischen Pferd“ – Erste Premiere der Spielzeit im Jungen Theater Heidelberg stellt Vorurteile in Frage! Premiere am 26. September um 17:00 Uhr im Zwinger 3

    • Heidelberg – „Troja! Blinde Passagiere im trojanischen Pferd“ – Erste Premiere der Spielzeit im Jungen Theater Heidelberg stellt Vorurteile in Frage! Premiere am 26. September um 17:00 Uhr im Zwinger 3
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Junge Theater Heidelberg hält nach der Sommerpause wieder Einzug im Zwinger 3 und feiert am Freitag, 26. September 2025, seine erste Premiere der Spielzeit 2025/26: »Troja! Blinde Passagiere im trojanischen Pferd«. Henner Kallmeyers Stück bringt Regisseurin Linda Bockmeyer auf die Bühne. Für alle ab zehn Jahren verhandelt es anhand ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Hundeschwimmen im Tiergartenbad! Aktionstag am 28. September nach Saisonende

    • Heidelberg – Hundeschwimmen im Tiergartenbad! Aktionstag am 28. September nach Saisonende
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum sechsten Mal veranstalten die Stadtwerke Heidelberg am Sonntag, den 28. September 2025 von 11 bis 16 Uhr, das Hundeschwimmen im Tiergartenbad. Das Bad öffnet nur für den Aktionstag, die Freibadsaison im Neuenheimer Feld ist zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Vierbeiner erwartet ein besonderer Badespaß – wie immer dürfen ... Mehr lesen»

      • Ladenburg – Freibadsaison 2025: 94.885 Gäste!

    • Ladenburg – Freibadsaison 2025: 94.885 Gäste!
      Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Traditionell am Freitag vor dem Altstadtfest endete am 12. September die Freibadsaison 2025. Seit der Eröffnung am 24. Mai besuchten insgesamt 94.885 Gäste das Ladenburger Freibad. Damit liegt die Besucherzahl mit einem Plus von 3 Prozent leicht über dem Vorjahr 2024 (91.991 Gäste). Die Saison war jedoch geprägt von sehr wechselhaften ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT
    TURMRESTAURANT IM EBERTPARK
    Turmrestaurant im Ebertparkturm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    KUTHAN IMMOBILIEN
    Kuthan Immobilien
    kuthan-immobilien-akademie.de

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • MEDIENPARTNER
    Raphael B. Ebler Medienproduktion

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com