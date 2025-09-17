Leininger Land – Stromausfall in vielen Gemeinden der Verbandsgemeinden Leiningerland und Freinsheim

Leiningerland / Freinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Abend des 17.09.2025 kam es gegen 19:40 Uhr zu einem Stromausfall im Netz der Pfalzwerke. Betroffen waren die Ortschaften Herxheim am Berg, Weisenheim am Berg, Bobenheim am Berg, Dackenheim, Battenberg, Kleinkarlbach, Neuleiningen, Sausenheim, Obrigheim, Bockenheim a.d.W. & Kindenheim. Als Ursache konnte die Pfalzwerke Defekte an zwei Mittelspannungsleitungen ausmachen. Gegen 21:15 Uhr lief das Netz wieder störungsfrei.
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Geburtsstadt unseres Stammverein MERC und später unserer Adler. Unsere Heimat, unser Zuhause. Mannheim, der Ort, an dem wir Eishockey spielen können und dürfen, an dem wir verwurzelt sind, an dem wir uns sicher und wohl fühlen. Und für jährlich rund 3.500 Neugeborene soll Mannheim ein genauso sicherer Hafen werden. Gut ... Mehr lesen»
- Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Es ist eine Auszeichnung, die zugleich eine Anerkennung für die Verdienste für den Rhein-Pfalz-Kreis bedeutet: Am Dienstag hat Landrat Clemens Körner neun neue Weinpaten ernannt, die sich um den Rhein-Pfalz-Kreis verdient gemacht oder als Kreisbürger etwas Besonderes geleistet haben. Im familiären Rahmen beim Kleintierzuchtverein Kleinniedesheim nahmen die neuen Paten ihre Urkunde ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/ Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Wie bereits berichtet kam es am Samstag (13.09.2025) auf dem Gelände einer Firma zur Fahrzeugverwertung in der Erbachstraße zu einem Großbrand, die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Auftrag der Staatsanwaltschaft wurde der Brandort am Montag (15.09.2025) durch Brandermittler ... Mehr lesen»
- Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit zwei Vorträgen ist die Kuthan Immobilien Akademie am Donnerstag, 25. September 2025, zu Gast in der Burgkirche Bad Dürkheim (Leiningerstraße 19). Der Immobilienexperte Horst Langer gibt ab 18 Uhr wertvolle Tipps zum erfolgreichen Verkauf einer Immobilie und Rechtsanwalt Dr. Clemens Pfister nimmt ab 19 Uhr in den Blick, worauf ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 20. und 21. September 2025 wird es im Turmrestaurant im Ebertpark in Ludwigshafen zünftig: Beim traditionellen Oktoberfest erwartet die Gäste ein stimmungsgeladenes Wochenende mit bayerischen und pfälzischen Spezialitäten, Livemusik und bester Feierlaune. Der festliche Faßbieranstich erfolgt am Samstag (ca.13.30Uhr) durch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck, musikalisch begleitet vom Bobenheimer Unterhaltungsorchester. Danach sorgt der Musikverein ... Mehr lesen»
- Worms / Mainz (ots) Die Staatsanwaltschaft Mainz und das Polizeipräsidium Mainz geben nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen neue Erkenntnisse zu dem Tötungsdelikt bekannt, das sich am 30. August 2025 in Worms-Weinsheim ereignete. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass es am frühen Abend des Tattages in ihrem Haus zu einem Zusammentreffen ... Mehr lesen»
- Mainz – Dr. Jan Bollinger, Vorsitzender und kommunalpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, erklärt zum Gesetzentwurf der Landesregierung: INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote „Die Stoßrichtung ist richtig und wird von uns unterstützt. Hybride Dorfläden können die Nahversorgung im ländlichen Raum sichern, wenn klassische Geschäfte längst aufgegeben haben. Jahrzehntelang ließen die rotgeführten Landesregierungen den ländlichen Raum links liegen. Kurz vor ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Junge Theater Heidelberg hält nach der Sommerpause wieder Einzug im Zwinger 3 und feiert am Freitag, 26. September 2025, seine erste Premiere der Spielzeit 2025/26: »Troja! Blinde Passagiere im trojanischen Pferd«. Henner Kallmeyers Stück bringt Regisseurin Linda Bockmeyer auf die Bühne. Für alle ab zehn Jahren verhandelt es anhand ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum sechsten Mal veranstalten die Stadtwerke Heidelberg am Sonntag, den 28. September 2025 von 11 bis 16 Uhr, das Hundeschwimmen im Tiergartenbad. Das Bad öffnet nur für den Aktionstag, die Freibadsaison im Neuenheimer Feld ist zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Vierbeiner erwartet ein besonderer Badespaß – wie immer dürfen ... Mehr lesen»
- Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Traditionell am Freitag vor dem Altstadtfest endete am 12. September die Freibadsaison 2025. Seit der Eröffnung am 24. Mai besuchten insgesamt 94.885 Gäste das Ladenburger Freibad. Damit liegt die Besucherzahl mit einem Plus von 3 Prozent leicht über dem Vorjahr 2024 (91.991 Gäste). Die Saison war jedoch geprägt von sehr wechselhaften ... Mehr lesen»
