Ladenburg – Freibadsaison 2025: 94.885 Gäste!



Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) -Traditionell am Freitag vor dem Altstadtfest endete am 12. September die Freibadsaison 2025. Seit der Eröffnung am 24. Mai besuchten insgesamt 94.885 Gäste das Ladenburger Freibad. Damit liegt die Besucherzahl mit einem Plus von 3 Prozent leicht über dem Vorjahr 2024 (91.991 Gäste).

Die Saison war jedoch geprägt von sehr wechselhaften Wetterbedingungen. Während Ende Juni, Anfang Juli und Mitte August vereinzelte sonnige Tage mit hohen Temperaturen jeweils über 2.000 Badegäste anzogen, verlief ein Großteil der Saison aufgrund der kühlen Temperaturen und dem regnerischen Wetter mit weniger als 250 Gästen pro Tag eher ruhig. Die höchste Besucherzahl verzeichnete das Freibad am Mittwoch, den 11. Juni mit 4.502 Gäste. Die geringste Auslastung gab es am 28. Mai mit 32 Gästen. Anders als im vergangenen Jahr musste das Freibad jedoch keine witterungsbedingten Schließungen oder längere Unterbrechungen hinnehmen. Bürgermeister Stefan Schmutz zieht eine positive Bilanz: „Wir freuen uns sehr über die Treue der Besucherinnen und Besucher. Über 1.800 verkaufte Saisonkarten und knapp 95.000 Gäste selbst in einer durchwachsenen Saison zeigen den Stellenwert und die große Beliebtheit unseres Bades. Mein herzlicher Dank gilt unserem gesamten engagierten Freibad-Team, das mit großem Einsatz für einen reibungslosen Betrieb gesorgt hat.“Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für die geplante klimaneutrale Sanierung des Freibades auf Hochtouren. Die konkreten Planungen werden der Öffentlichkeit am Donnerstag, 18. September 2025 um 18 Uhr in der Aula des Carl-Benz-Gymnasiums vorgestellt.

Quelle: Stadt Ladenburg