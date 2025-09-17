Hockenheim – Interkulturelle Woche kommt nach Hockenheim! Veranstaltungen vom 23. bis 27. September



Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die bundesweite Aktion „Interkulturelle Woche“, welche für eine offene, vielfältige Gesellschaft steht, feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Auch die Stadt Hockenheim beteiligt sich in diesem Jahr mit einem eigenen Programm an dieser Aktion und setzt damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Solidarität. Unter dem Motto „Dafür!“ steht die Aktionswoche im Zeichen der Begegnung, des Austauschs und der Vielfalt.

Vom 23. bis 27. September 2025 werden in Hockenheim gemeinsam mit Unterstützerinnen und Unterstützern verschiedene Veranstaltungen angeboten, die interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, Vielfalt zu erleben, sich zu informieren und auszutauschen.

„Die Interkulturelle Woche ist eine wunderbare Gelegenheit, sich kennenzulernen, miteinander ins Gespräch zu kommen – und so gemeinsam Vielfalt zu erleben! Kommen Sie vorbei, schauen Sie sich um, bringen Sie Ihre Kinder, Nachbarn oder Freunde mit – und lassen Sie uns gemeinsam zeigen, wie lebendig Hockenheim ist“, freut sich Bürgermeister Matthias Beck auf die Aktionswoche.

Gemeinsam mit Unterstützenden hat die Integrationsbeauftragte der Stadt, Petra Grabs, ein interessantes Programm auf die Beine gestellt:

Kreativ Gestalten mit dem Kunstverein Hockenheim:

Am Dienstag, den 23. September 2025, kommen Menschen zusammen, um einen Stromkasten kreativ zu gestalten. Auf diesem soll ein Baum als Symbol für Neubeginn und Leben entstehen. Seine Blätter werden durch Fingerabdrücke der verschiedenen Teilnehmenden hinzugefügt. Unterstützt wird die Aktion vom Kunstverein Hockenheim. Alle Interessierten treffen sich um 16:30 Uhr am Hoggema Treff (Ottostraße 2).

Spieletag – Spiele aus aller Welt:

Am Donnerstag, den 25. September 2025, erleben Besucherinnen und Besucher im Hoggema Treff (Ottostraße 2) eine spielerische Weltreise mit spannenden Spielen aus verschiedenen Kulturen. Gespielt wird von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Soziale Institutionen – Gemeinsam stark

Bei der Informationsveranstaltung im Hoggema Treff (Ottostraße 2) am Freitag, den 26. September 2025, stellen sich von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr die sozialen Einrichtungen der Stadt Hockenheim mit ihren Projekten und Angeboten vor. Vertreterinnen und Vertreter des Kinderschutzbunds, des DRK häusliche Gewalt, des Tafelladens, der Obdachlosenunterbringung sowie die Integrationsmanager stehen vor Ort für Rückfragen und Gespräche rund um ihre Arbeit zur Verfügung.

Die Fahrradwerkstatt stellt sich vor

Am Samstag, den 27. September 2025, öffnet im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr die Fahrradwerkstatt (Obere Hauptstr. 90) ihre Türen. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, sich das umfassende Sortiment aus beispielsweise Fahrrädern, Küchenutensilien, Spiel- und Schulsachen anzuschauen. Zudem stellt sich der ehrenamtliche Betreuer der Fahrradwerkstatt, Toni Iskeaf, vor.

Quelle: Stadt Hockenheim