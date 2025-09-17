Hockenheim – Ehrung bürgerschaftliches Engagement!



Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bürgerschaftliches Engagement zum Wohle der Allgemeinheit oder für bestimmte Belange ist eine der Grundlagen unserer Gesellschaft. In diesem Sinne hat sich die Stadt Hockenheim durch den Gemeinderat Richtlinien gegeben, um auf deren Basis das Bürgerengagement zu fördern und anzuerkennen. Auch beim Neujahrsempfang am 09. Januar 2026 soll gegenüber Personen und Vereinigungen, die sich durch außergewöhnliches menschliches Engagement besondere Verdienste erworben haben, öffentlich Dank und Anerkennung ausgesprochen werden. Dabei stehen insbesondere Menschen im Fokus, die nicht im Rahmen einer Vereinstätigkeit für ihr freiwilliges Engagement gewürdigt werden können. Darüber hinaus ehrt die Stadt Hockenheim mit einem eigens geschaffenen Sozialpreis das besondere Engagement von Kindern und Jugendlichen, die das soziale Miteinander fördern. Sie unterstreicht damit die Wichtigkeit derartigen Tuns für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Auf Grund von Arbeitsabläufen und Gremienentscheidungen sollen die Vorschläge für eine öffentliche Würdigung bis zum 03. November 2025 von Organisationen und Einzelpersonen schriftlich bei der Stadtverwaltung Hockenheim, Fachbereich Organisation, IuK und zentraler Service, Rathausstraße 1, 68766 Hockenheim oder per E-Mail an c.brecht@hockenheim.de eingereicht werden. Sie sind formlos mit einer Darstellung der besonderen Leistungen zu beantragen und auf der Grundlage der Richtlinien zu begründen.

Die Ehrungsrichtlinien sind auf https://www.hockenheim.de/buergerschaftliches-engagement-2025 sowie unter www.hockenheim.de im Bereich „Rathaus“ unter Punkt „Stadtrecht“ zu finden.

Quelle: Stadt Hockeheim