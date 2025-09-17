Heidelberg – Hundeschwimmen im Tiergartenbad! Aktionstag am 28. September nach Saisonende

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bereits zum sechsten Mal veranstalten die Stadtwerke Heidelberg am Sonntag, den 28. September 2025 von 11 bis 16 Uhr, das Hundeschwimmen im Tiergartenbad. Das Bad öffnet nur für den Aktionstag, die Freibadsaison im Neuenheimer Feld ist zu diesem Zeitpunkt bereits beendet. Vierbeiner erwartet ein besonderer Badespaß – wie immer dürfen am Hundeschwimm-Tag nur sie ins Wasser. Zahlreiche Informationsstände und Angebote finden Besucher auf den Wiesenflächen: Natürlich Heidelberg, Dogroots Hundeschule und Gassiservice, sowie diverse Tierfachgeschäfte aus der Region stellen sich vor und bieten Tipps und Zubehör rund um den Hund an. Die Feldranger Heidelberg informieren, was Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern in Naturschutzgebieten, Wald und Wiesen beachten sollten. Und der ASB Rhein-Neckar informiert über Erste Hilfe am Hund. Für ein abwechslungsreiches Speisenangebot sorgt die Cafeteria im Tiergartenbad.Wer teilnehmen möchte, muss einen gültigen Impfschutz für den Vierbeiner anhand des Impfpasses sowie die Hundemarke an der Kasse vorlegen. Weiterhin erforderlich ist eine bestehende Haftpflichtversicherung des Hundehalters. Für vier Euro pro Hund können Vierbeiner das Bad erobern. Begleitpersonen erhalten kostenfreien Eintritt. Das gesammelte Eintrittsgeld spenden die Stadtwerke Heidelberg Bäder wie in jedem Jahr anschließend an das Tierheim Heidelberg.

Veranstaltung nach Ende der Badesaison

Die Freibadsaison ist am Hundeschwimm-Tag bereits zwei Wochen beendet. Am Aktionstag selbst ist das Wasser bereits chlorfrei, da die Filteranlage zuvor abgekoppelt wurde. Dadurch können keine Hundehaare oder Verschmutzungen in die Filter gelangen. Zusätzliche Maßnahmen sorgen für den Schutz der Anlagen. Bevor das Tiergartenbad in die Freibadsaison 2025 startet, wird wie gewöhnlich das Beckenwasser abgelassen, die Becken und Wasseraufbereitungsanlagen nach der gültigen DIN-Norm gründlich gereinigt und anschließend mit frischem Wasser gefüllt. Auch die Wiesen und Parkflächen werden vor der Wiedereröffnung des Freibades gründlich gereinigt.

Quelle: Stadtwerke Heidelberg