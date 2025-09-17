Bad Dürkheim – Kuthan Immobilien Akademie: Vortragsabend am Donnerstag, 25. September 2025, um 18 Uhr

Bad Dürkheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit zwei Vorträgen ist die Kuthan Immobilien Akademie am Donnerstag, 25.

September 2025, zu Gast in der Burgkirche Bad Dürkheim (Leiningerstraße 19). Der Immobilienexperte Horst Langer gibt ab 18 Uhr wertvolle Tipps zum erfolgreichen Verkauf einer Immobilie und Rechtsanwalt Dr. Clemens Pfister nimmt ab 19 Uhr in

den Blick, worauf beim Thema „Erben, Testament und Immobilien“ zu achten ist. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anzahl der Plätze begrenzt. Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert. Sie erfolgt über die Webseite www.kuthan-immobilien-akademie.de. Nach ihren Vorträgen stehen Horst Langer sowie Dr.Clemens Pfister für die Fragen und Diskussionsbeiträge der Zuhörer zur Verfügung. Horst Langer ist Leiter der Niederlassung Freinsheim von Kuthan-Immobilien. Er ist Immobilienmakler, Dipl.-Ing. (FH) und Unternehmensberater in Freinsheim. Er hat eine Expertise in Fragen der Immobilienverrentung.

Dr. Clemens Pfister hat seit 2004 eine eigene Rechtsanwaltskanzlei in Bad Dürkheim. Seine Schwerpunkte sind das Erb-, Immobilien-, Miet- und Pachtrecht. Seit September 2013 ist er Vorsitzender von „Haus und Grund“ in Bad Dürkheim. Er

wird in seinem Vortrag auch darauf eingehen, wie die Pflichtteilsansprüche bei Immobilienvermögen vermieden werden können

Anfahrt und Parkmöglichkeiten: Parkplätze befinden sich im Umfeld der Burgkirche, zum Beispiel auf dem Stadtplatz.

Sie kennen Kuthan-Immobilien als renommiertes, inhabergeführtes Immobilienunternehmen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Kuthan-Immobilien ist seit mehr als 37 Jahren „Meine Nr. 1“ für tausende zufriedener Kunden in der Region, wenn es um den Kauf und Verkauf von Immobilien geht. Von der Redaktion der Zeitschrift Focus wurde Kuthan-Immobilien wiederholt zum Top-Makler gekürt, so auch 2025. Folgende Niederlassungen gehören zum Netzwerk: Ludwigshafen, Mannheim, Frankenthal, Speyer und Freinsheim. Kuthan-Immobilien ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern, Wohnungen und Grundstücken sowie Anlageobjekten.

