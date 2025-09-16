Worms – Aufführung „Das Wormser Weihnachten“

Die für den 10. Dezember 2025 im Wormser Theater geplante Aufführung „Das Wormser Weihnachten“, präsentiert vom Ballett- und Tanzstudio Mademoiselle aus Osthofen in Zusammenarbeit mit zahlreichen Gästen, muss aus organisatorischen Gründen leider entfallen.

Bereits erworbene Eintrittskarten werden erstattet. Besucherinnen und Besucher können sich hierzu an den TicketService im WORMSER (Rathenaustraße 11) wenden. Der TicketService ist montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet und auch telefonisch unter 06241 2000 450 sowie per E-Mail an info@ticketserviceworms.de erreichbar.

Ein neuer Termin steht bereits fest: Im nächsten Jahr wird „Das Wormser Weihnachten“ am 16. Dezember 2026 im Wormser Theater stattfinden.