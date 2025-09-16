Wiesloch – 6. MRN HandballCup – dieses Mal duften die Jüngeren ran – tolle Stimmung in der Halle – Patrick Groetzki zu Besuch



Wiesloch/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Metropolregion Rhein-Neckar HandballCup fand zum 6. Mal in Wiesloch statt. Am

Sonntag, 14. September kamen jeweils fünf männliche und fünf weibliche Mannschaften der

D-Jugend aus der Metropolregion Rhein-Neckar zusammen, um sich zu messen.

Gespielt wurde: Jede/r gegen Jede/n! „Auch die Jugend soll sich über die Ländergrenzen hinaus

begegnen und ein WIR-Gefühl für unsere Region entwickeln, so die Idee des Turniers. Und

wo geht das besser als im Sport!?“, so Andrea Michels, Geschäftsführerin der Sportregion

Rhein-Neckar e.V.

Die Sportregion organisiert in Kooperation mit den Verbänden – Baden-Württembergischer

Handballverband und Handballverband Rheinhessen-Pfalz, die 6. Auflage des Turniers.

Dank langjähriger Partner und Unterstützer, insbesondere Sparkasse Heidelberg und

Volksbank Kraichgau, konnte das Turnier wieder stattfinden. Ebenso der altbewährte

Ausrichter, die Handball-Abteilung der TSG Wiesloch, sorgte wie gewohnt für das leibliche

Wohl und einen reibungslosen Ablauf. „Wir sind gerne Ausrichter dieses besonderen

Turniers“, so Florian Sauter, Abteilungsleitung Handball TSG Wiesloch.



Bei den Mädels siegte der TV Kirrweiler, gefolgt vom HC Mannheim-Vogelstang. Den dritten

Platz belegte der TV Wörth. Ein Tor hatte am Ende den Ausschlag gegeben. Die TSG

Ketsch sicherte sich den 4. Platz und die Gastgebermannschaft der TSG Wiesloch belegte

den 5. Platz. Bei den Jungs war das letzte Spiel alles entscheidend. Die Rhein-Neckar-

Löwen gewannen das Duell und sicherten sich den Pokal. Zweiter wurden die Südpfalztiger.

Den dritten Platz belegten die Jungs vom TV Offenbach. Die Gastgebermannschaft der TSG

Wiesloch sicherte sich den 4. Platz. Den 5. Platz belegte die Mannschaft der

Saase3Leutershausen. Die Sieger des Turniers dürfen sich nicht nur über Ruhm und Ehre

freuen Alle Teams gehen nicht leer aus: Die Partner haben sich tolle Aktionen überlegt, bei

denen echtes Handball-Feeling aufkommt.

Die erstplatzierten beiden Mannschaften erhalten exklusive Gutscheine für einen

gemeinsamen Besuch bei den Rhein-Neckar Löwen. Und auch die Plätze 3 bis 5 dürfen sich

freuen: Sie erleben ein Heimspiel der Eulen Ludwigshafen live vor Ort. Denn gemeinsame

Handballerlebnisse schweißen die Teams weiter zusammen. Absolute Teamsport Rausch

stellt die Spielbälle zur Verfügung und jede Mannschaft darf einen Handball mit nach Hause

nehmen. Sogar über Preisgelder dürfen sich die Kids freuen.



Wie immer beim MRN HandballCup ein Highlight um die Mittagszeit, das Einlagespiel der

Wiesloch Wiesel und den Freunden des Inklusionshandballs. Die teilnehmenden

Mannschaften haben kräftig angefeuert und die Wiesel konnten die tolle Stimmung in der

Halle genießen.

Absolut hin und weg waren die Kids natürlich über den Besuch von Patrick Groetzki, der

beim Turnier vorbeischaute und für das ein oder andere Foto zur Verfügung stand.

Selbstverständlich richtet er auch ein paar Worte an die Kinder: Auch nach so vielen Jahren

mache ihm der Handball immer noch großen Spaß und genau das wünsche er den Kids.

Quelle: Sportregion Rhein-Neckar e.V.