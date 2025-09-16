Stuttgart / Mannheim – Lebenslange Haft für Mannheimer Messerangreifer für Sulaiman A – besondere Schwere der Schuld festgestellt

Stuttgart / Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am 16. September 2025 hat das Oberlandesgericht Stuttgart den Angeklagten Sulaiman A. wegen Mordes an dem Polizisten Rouven Laur sowie wegen versuchten Mordes an fünf weiteren Personen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest, wodurch eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen ist.

Als Begründung führte das Gericht an, dass der Angeklagte mit einem ausgeprägt religiös-radikalen Motiv handelte. Er habe gezielt auf „vermeintlich Ungläubige“ eingestochen und den Polizisten Laur getötet, der zur Hilfe eilte. Die Tat sei von besonderer Heimtücke und niedrigen Beweggründen geprägt gewesen. Auch die ideologische Nähe zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ spielte bei der Bewertung eine Rolle.

Quelle: MRN-News